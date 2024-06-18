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Голливудский актер признался, как пережил обвинение в каннибализме

18 июня 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Арми Хаммер откровенно рассказал об обвинениях в каннибализме
Американский актер Арми Хаммер. Фото: Instagram/timotheemx_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Последние три года голливудский актер Арми Хаммер не снимается в фильмах и других проектах. Причиной стали громкие обвинения звезды в изнасиловании и притязаниях к нескольким женщинам. Артист дал новое интервью, в котором поведал о пережитом.

Об этом сообщает издание Variety.

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Обвинения против актера появились в 2021 году. В 2023-м прокуратура округа Лос-Анджелес заявила, что не будет возбуждать дело против Хаммера, обвинения с него сняли. Впрочем, к работе он так и не вернулся, а жена подала на развод.

"Люди называли меня каннибалом, и все им верили. Теперь я могу посмотреть на это с дистанции и перспективы и сказать: "Это было весело", — заявил Арми в подкасте Painful Lessons.

Одна из женщин по имени Эффи предоставила скриншоты сообщений от актера, в одном из которых он написал, что съел бы ее сердце. Арми возмущен, что его стали называть каннибалом.

"Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Нужно есть людей… Это было дико", — вспомнил Хаммер.

Несмотря на все, 37-летний голливудский актер ничуть не жалеет о случившемся. Сейчас, по его словам, он в том периоде своей жизни, где испытывает благодарность. Мол, до появления обвинений актер никогда не чувствовал себя счастливым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AH (@camillebeeloves)

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