Ким сьогодні стали головні герої серіалу Школа — хто в Україні під час війни

Головні герої серіалу "Школа". Фото: 1+1

"Школа" — це український серіал, в якому демонструються всі проблеми підлітків, зокрема, будні в школі, кохання, наркотики, стосунки з батьками і алкоголь. Головні герої цього телесеріалу отримали популярність і стали справжніми зірками.

Новини.LIVE розповідає про те, якими стали актори серіалу "Школа" сьогодні та хто з них виїхав за кордон під час війни.

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Анна Трінчер

Дівчина зіграла одну з головних героїнь на ім’я Ната, яка була досить скромною людиною. Зараз вона є українською співачкою, яка активно розвиває свою музичну кар’єру і випускає власні пісні. У 2022 році Анна вийшла заміж за скандального блогера Олександра Волошина і живе у Києві.

Співачка Анна Трінчер зі своїм чоловіком Олександром Волошиним. Фото: Instagram Анни Трінчер

Ліза Василенко

Ліза, яка у серіалі зіграла скандальну і модну дівчину Лолу, вже досить давно виїхала до Росії. На початку повномасштабної війни дівчина, яка народилася в українському місті Дніпро, начебто підтримала свою рідну країну, але останнім часом від неї зовсім нічого не чутно про вторгнення.

Акторка Ліза Василенко в Росії. Фото: Instagram Лізи Василенко

Олександр Петренко

Школяр на ім’я Павло з серіалу "Школа" декілька років тому зіграв весілля з молодою моделлю Ангеліною Піртсхалаві, з якою зараз проживає щасливе життя. Відомо, що хлопець, який народився на Київщині, зараз живе у США.

Олександр Петренко зі своєю дружиною Ангеліною Піртсхалаві. Фото: Instagram Олександра Петренка

Богдан Осадчук

Після успіху в серіалі "Школа" Богдан Осадчук, який був Назаром у кіно, продовжив свою акторську кар’єру. Крім того, молодий хлопець зараз пов’язав своє життя не тільки з кіно, а ще й з модельною діяльністю. Зараз Богдан Осадчук живе у Києві.

Актор і модель Богдан Осадчук у Києві. Фото: Instagram Богдана Осадчука

Ірина Кудашова

Дівчина, яка зіграла роль скромного, але досить проблемного підлітка на ім’я Вероніка, продовжує вести свою акторську діяльність на території Україні. Відомо, що Ірина Кудашова знялася у фільмах "Інший Франко" та "Смак свободи" і вийшла заміж.

Акторка Ірина Кудашова зі своїм чоловіком. Фото: Instagram Ірини Кудашової

Карина Чернявська

Одного разу дівчина, яка відома в серіалі за ім’ям Ася, зізналася, що не чекала на таку популярність після своєї ролі. Зараз на сторінці Карини в соціальній мережі Instagram можна побачити фото і відео з різних країн світу.

Зірка серіалу "Школа" Карина Чернявська у Лондоні. Фото: Instagram Карини Чернявської

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