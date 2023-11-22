Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Головні герої серіалу "Школа" сьогодні — хто залишився в Україні arrow

Головні герої серіалу "Школа" сьогодні — хто залишився в Україні

22 листопада 2023 19:44
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ким сьогодні стали головні герої серіалу Школа — хто в Україні під час війни
Головні герої серіалу "Школа". Фото: 1+1
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

"Школа" — це український серіал, в якому демонструються всі проблеми підлітків, зокрема, будні в школі, кохання, наркотики, стосунки з батьками і алкоголь. Головні герої цього телесеріалу отримали популярність і стали справжніми зірками.

Новини.LIVE розповідає про те, якими стали актори серіалу "Школа" сьогодні та хто з них виїхав за кордон під час війни.

Читайте також:

Анна Трінчер

Дівчина зіграла одну з головних героїнь на ім’я Ната, яка була досить скромною людиною. Зараз вона є українською співачкою, яка активно розвиває свою музичну кар’єру і випускає власні пісні. У 2022 році Анна вийшла заміж за скандального блогера Олександра Волошина і живе у Києві.

Анна Тринчер с Александром Волошиным
Співачка Анна Трінчер зі своїм чоловіком Олександром Волошиним. Фото: Instagram Анни Трінчер

Ліза Василенко

Ліза, яка у серіалі зіграла скандальну і модну дівчину Лолу, вже досить давно виїхала до Росії. На початку повномасштабної війни дівчина, яка народилася в українському місті Дніпро, начебто підтримала свою рідну країну, але останнім часом від неї зовсім нічого не чутно про вторгнення.

Лиза Василенко
Акторка Ліза Василенко в Росії. Фото: Instagram Лізи Василенко

Олександр Петренко

Школяр на ім’я Павло з серіалу "Школа" декілька років тому зіграв весілля з молодою моделлю Ангеліною Піртсхалаві, з якою зараз проживає щасливе життя. Відомо, що хлопець, який народився на Київщині, зараз живе у США.

Александр Петренко со своей женой
Олександр Петренко зі своєю дружиною Ангеліною Піртсхалаві. Фото: Instagram Олександра Петренка

Богдан Осадчук

Після успіху в серіалі "Школа" Богдан Осадчук, який був Назаром у кіно, продовжив свою акторську кар’єру. Крім того, молодий хлопець зараз пов’язав своє життя не тільки з кіно, а ще й з модельною діяльністю. Зараз Богдан Осадчук живе у Києві.

Богдан Осадчук
Актор і модель Богдан Осадчук у Києві. Фото: Instagram Богдана Осадчука

Ірина Кудашова

Дівчина, яка зіграла роль скромного, але досить проблемного підлітка на ім’я Вероніка, продовжує вести свою акторську діяльність на території Україні. Відомо, що Ірина Кудашова знялася у фільмах "Інший Франко" та "Смак свободи" і вийшла заміж.

Ирина Кудашова со своим мужем
Акторка Ірина Кудашова зі своїм чоловіком. Фото: Instagram Ірини Кудашової

Карина Чернявська

Одного разу дівчина, яка відома в серіалі за ім’ям Ася, зізналася, що не чекала на таку популярність після своєї ролі. Зараз на сторінці Карини в соціальній мережі Instagram можна побачити фото і відео з різних країн світу.

Карина Чернявская
Зірка серіалу "Школа" Карина Чернявська у Лондоні. Фото: Instagram Карини Чернявської

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися головні герої телесеріалу "Рятувальники Малібу" за 34 роки. 

Раніше ми розповідали про те, ким сьогодні стали актори українського серіалу "Київ вдень і вночі".  

Також ми повідомляли про те, якими стали головні герої культового серіалу "Клон" через 21 рік. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі