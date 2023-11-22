Кем сегодня стали главные герои сериала Школа — кто в Украине во время войны

Главные герои сериала "Школа" сегодня — кто остался в Украине
"Школа" — это украинский сериал, в котором демонстрируются все проблемы подростков, в частности, будние в школе, любовь, наркотики, отношения с родителями и алкоголь. Главные герои этого сериала получили популярность и стали настоящими звездами.
Новини.LIVE рассказывает о том, какими стали актеры сериала "Школа" сегодня и кто из них уехал за границу во время войны.
Анна Тринчер
Девушка сыграла одну из главных героинь по имени Ната, которая была достаточно скромным человеком. Сейчас она является украинской певицей, которая активно развивает свою музыкальную карьеру и выпускает собственные песни. В 2022 году Анна вышла замуж за скандального блогера Александра Волошина и живет в Киеве.
Лиза Василенко
Лиза, в сериале сыгравшая скандальную и модную девушку Лолу, уже довольно давно уехала в Россию. В начале полномасштабной войны девушка, которая родилась в украинском городе Днепр, вроде поддержала свою родную страну, но в последнее время от нее совсем ничего не слышно о вторжении.
Александр Петренко
Школьник по имени Павел из сериала "Школа" несколько лет назад сыграл свадьбу с молодой моделью Ангелиной Пиртсхалави, с которой сейчас проживает счастливую жизнь. Известно, что парень, который родился в Киевской области, сейчас живет в США.
Богдан Осадчук
После успеха в сериале "Школа" Богдан Осадчук, который был Назаром в кино, продолжил свою актерскую карьеру. Кроме того, молодой парень сейчас связал свою жизнь не только с кино, но и с модельной деятельностью. Сейчас Богдан Осадчук живет в Киеве.
Ирина Кудашова
Девушка, сыгравшая роль скромного, но достаточно проблемного подростка по имени Вероника, продолжает вести свою актерскую деятельность на территории Украины. Известно, что Ирина Кудашова снялась в фильмах "Другой Франко" и "Вкус свободы" и вышла замуж.
Карина Чернявская
Однажды девушка, известная в сериале по имени Ася, призналась, что не ожидала такой популярности после своей роли. Сейчас на странице Карины в социальной сети Instagram можно увидеть фото и видео из разных стран мира.
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