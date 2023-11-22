Кем сегодня стали главные герои сериала Школа — кто в Украине во время войны

Главные герои сериала "Школа". Фото: 1+1

"Школа" — это украинский сериал, в котором демонстрируются все проблемы подростков, в частности, будние в школе, любовь, наркотики, отношения с родителями и алкоголь. Главные герои этого сериала получили популярность и стали настоящими звездами.

Новини.LIVE рассказывает о том, какими стали актеры сериала "Школа" сегодня и кто из них уехал за границу во время войны.

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Анна Тринчер

Девушка сыграла одну из главных героинь по имени Ната, которая была достаточно скромным человеком. Сейчас она является украинской певицей, которая активно развивает свою музыкальную карьеру и выпускает собственные песни. В 2022 году Анна вышла замуж за скандального блогера Александра Волошина и живет в Киеве.

Певица Анна Тринчер со своим мужем Александром Волошиным. Фото: Instagram Анны Тринчер

Лиза Василенко

Лиза, в сериале сыгравшая скандальную и модную девушку Лолу, уже довольно давно уехала в Россию. В начале полномасштабной войны девушка, которая родилась в украинском городе Днепр, вроде поддержала свою родную страну, но в последнее время от нее совсем ничего не слышно о вторжении.

Актриса Лиза Василенко в России. Фото: Instagram Лизы Василенко

Александр Петренко

Школьник по имени Павел из сериала "Школа" несколько лет назад сыграл свадьбу с молодой моделью Ангелиной Пиртсхалави, с которой сейчас проживает счастливую жизнь. Известно, что парень, который родился в Киевской области, сейчас живет в США.

Александр Петренко со своей женой Ангелиной Пиртсхалави. Фото: Instagram Александра Петренко

Богдан Осадчук

После успеха в сериале "Школа" Богдан Осадчук, который был Назаром в кино, продолжил свою актерскую карьеру. Кроме того, молодой парень сейчас связал свою жизнь не только с кино, но и с модельной деятельностью. Сейчас Богдан Осадчук живет в Киеве.

Актер и модель Богдан Осадчук в Киеве. Фото: Instagram Богдана Осадчука

Ирина Кудашова

Девушка, сыгравшая роль скромного, но достаточно проблемного подростка по имени Вероника, продолжает вести свою актерскую деятельность на территории Украины. Известно, что Ирина Кудашова снялась в фильмах "Другой Франко" и "Вкус свободы" и вышла замуж.

Актриса Ирина Кудашова со своим мужем. Фото: Instagram Ирины Кудашовой

Карина Чернявская

Однажды девушка, известная в сериале по имени Ася, призналась, что не ожидала такой популярности после своей роли. Сейчас на странице Карины в социальной сети Instagram можно увидеть фото и видео из разных стран мира.

Звезда сериала "Школа" Карина Чернявская в Лондоне. Фото: Instagram Карины Чернявской

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