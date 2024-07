Джастіна Бібера на вечірці сина найбагатшої людини Індії — фото

Американський співак Джастін Бібер з сином найбагатшої людини Індії – Мукеша Амбані та його обраницею Радхіки Мерчант. Фото: instagram.com/justinbieber/

Відомий канадський співак Джастін Бібер запалив на передвесільній вечірці сина найбагатшої людини Індії — Мукеша Амбані та його обраниці Радхіки Мерчант. Найгучніша весільна подія року має відбутися 12 липня.

Про це повідомляє Daily Mail.

Джастіна Бібера запросили на вечірку сина найбагатшої людини Індії

Популярний співак у своїх соцмережах поділився із шанувальниками фотографіями та відео з передвесільної вечірки спадкоємця мільярдера Ананта Амбані та його нареченої Радхіки Мерчант. Подія відбулася в Культурному центрі Ніти Мукеш Амбані в Мумбаї, Індія. За приватний концерт Бібер отримав гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів.

Артист показав кадри, зроблені під час саундчеку, а потім під час свого виступу перед весільною церемонією пари, яка відбудеться з 12 по 14 липня в Мумбаї. Для свого виступу дворазовий володар Греммі обрав білу майку і чорні штани оверсайз з рукавичками в тон. Він доповнив свій образ чорними чоботами на платформі, стильною бейсболкою, блідо-рожевим бомбером та футуристичним окулярами в червоній оправі.

Співак виконав свої найвідоміші хіти — Baby, Peaches, Never Let You Go, Boyfriend, All That Matters.

Американський співак Джастін Бібер на вечірці сина найбагатшої людини Індії. Фото: instagram.com/justinbieber/

Американський співак Джастін Бібер в Індії. Фото: instagram.com/justinbieber/

Американський співак Джастін Бібер в Індії. Фото: instagram.com/justinbieber/

Американський співак Джастін Бібер на передвесільній вечірці в Індії. Фото: instagram.com/justinbieber/

