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Гонорар у 10 млн доларів — Джастін Бібер виступив на вечірці сина найбагатшої людини Індії

7 липня 2024 10:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джастіна Бібера на вечірці сина найбагатшої людини Індії — фото
Американський співак Джастін Бібер з сином найбагатшої людини Індії – Мукеша Амбані та його обраницею Радхіки Мерчант. Фото: instagram.com/justinbieber/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий канадський співак Джастін Бібер запалив на передвесільній вечірці сина найбагатшої людини Індії — Мукеша Амбані та його обраниці Радхіки Мерчант. Найгучніша весільна подія року має відбутися 12 липня.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Популярний співак у своїх соцмережах поділився із шанувальниками фотографіями та відео з передвесільної вечірки спадкоємця мільярдера Ананта Амбані та його нареченої Радхіки Мерчант. Подія відбулася в Культурному центрі Ніти Мукеш Амбані в Мумбаї, Індія. За приватний концерт Бібер отримав гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів.

Артист показав кадри, зроблені під час саундчеку, а потім під час свого виступу перед весільною церемонією пари, яка відбудеться з 12 по 14 липня в Мумбаї. Для свого виступу дворазовий володар Греммі обрав білу майку і чорні штани оверсайз з рукавичками в тон. Він доповнив свій образ чорними чоботами на платформі, стильною бейсболкою, блідо-рожевим бомбером та футуристичним окулярами в червоній оправі.

Співак виконав свої найвідоміші хіти — Baby, Peaches, Never Let You Go, Boyfriend, All That Matters.

Джастін Бібер на передвесільній вечірці сина найбагатшої людини Індії
Американський співак Джастін Бібер на вечірці сина найбагатшої людини Індії. Фото: instagram.com/justinbieber/
Джастін Бібер на вечірці сина індійського мільярядера
Американський співак Джастін Бібер в Індії. Фото: instagram.com/justinbieber/
Гонорар у 10 млн доларів — Джастін Бібер виступив на вечірці сина найбагатшої людини Індії - фото 3
Американський співак Джастін Бібер в Індії. Фото: instagram.com/justinbieber/
Джастін Бібер на вечірці сина індійського мільярядера
Американський співак Джастін Бібер на передвесільній вечірці в Індії. Фото: instagram.com/justinbieber/

Нагадаємо, Джастін Бібер дуже щасливий, що очікує на первістка та поділився ніжною спільною фотокарткою з відпочинку. А також Кетті Перрі та Кайлі Дженнер потрапили у модний скандал через дружину Каньє Веста. 

Індія весілля мільярдери Джастін Бібер закордонні зірки

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