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Джастін Бібер замилував ніжним фото з вагітною дружиною

26 червня 2024 10:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Джастін Бібер замилував ніжним фото з вагітною дружиною
Співак Джастін Бібер з дружиною Гейлі. Фото: instagram.com/haileybieber/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співак Джастін Бібер опублікував нову фотографію зі своєю дружиною Гейлі Бібер. Пара чекає первістка: малюк повинен з'явитися на світ вже цього літа.

Фото Джастін показав у своєму Instagram.

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На фото пара цілується на березі озера. Гейлі одягнена в чорний купальник, а 30-річний Джастін поклав їй руку на живіт. Після оголошення про вагітність 27-річна модель продовжує зніматися в рекламі свого бренду.

 

Співак Джастін Бібер з дружиною Гейлі
Співак Джастін Бібер з дружиною Гейлі. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Чутки про вагітність Гейлі ходили давно, але вона їх спростовувала. Модель навіть зізнавалася, що хотіла б народити дитину, але боїться завагітніти через негатив з боку шанувальників колишньої дівчини Джастіна Селени Гомес, яку постійно нацьковують з Гейлі. Незважаючи на те, що з моменту весілля Джастіна минуло кілька років, шанувальники Гомес вважають Гейлі винною у розриві пари, хоча ворожнечі між ними немає.

Нещодавно в мережі почали обговорювати розлучення пари на тлі ментальних проблем Джастіна. А батько Гейлі підігрів чутки, закликавши молитися за пару. Зважаючи на все, він мав на увазі саме вагітність дочки.

Після повідомлення про вагітність Гейлі в мережі знову почали обговорювати її конфлікт із Селеною, яка зараз зустрічається з Бенні Бланко і, за чутками, мріє народити від нього дитину.

Нагадаємо, співачка Селена Гомес похизувалась ніжною світлиною з бойфрендом. А раніше Гейлі Бібер засвітила кругленький животик. 

Джастін Бібер
Гейлі Бібер
закордонні зірки
зіркова пара

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