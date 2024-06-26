Джастін Бібер замилував ніжним фото з вагітною дружиною
Співак Джастін Бібер опублікував нову фотографію зі своєю дружиною Гейлі Бібер. Пара чекає первістка: малюк повинен з'явитися на світ вже цього літа.
Фото Джастін показав у своєму Instagram.
Гейлі Бібер вирушила на сімейний відпочинок
На фото пара цілується на березі озера. Гейлі одягнена в чорний купальник, а 30-річний Джастін поклав їй руку на живіт. Після оголошення про вагітність 27-річна модель продовжує зніматися в рекламі свого бренду.
Чутки про вагітність Гейлі ходили давно, але вона їх спростовувала. Модель навіть зізнавалася, що хотіла б народити дитину, але боїться завагітніти через негатив з боку шанувальників колишньої дівчини Джастіна Селени Гомес, яку постійно нацьковують з Гейлі. Незважаючи на те, що з моменту весілля Джастіна минуло кілька років, шанувальники Гомес вважають Гейлі винною у розриві пари, хоча ворожнечі між ними немає.
Нещодавно в мережі почали обговорювати розлучення пари на тлі ментальних проблем Джастіна. А батько Гейлі підігрів чутки, закликавши молитися за пару. Зважаючи на все, він мав на увазі саме вагітність дочки.
Після повідомлення про вагітність Гейлі в мережі знову почали обговорювати її конфлікт із Селеною, яка зараз зустрічається з Бенні Бланко і, за чутками, мріє народити від нього дитину.
Нагадаємо, співачка Селена Гомес похизувалась ніжною світлиною з бойфрендом. А раніше Гейлі Бібер засвітила кругленький животик.
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