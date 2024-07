Джастина Бибера на вечеринке сына самого богатого человека Индии.

Американский певец Джастин Бибер с сыном самого богатого человека Индии — Мукеша Амбани и его избранницей Радхики Мерчант. Фото: instagram.com/justinbieber/

Известный канадский певец Джастин Бибер зажег на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека Индии Мукеша Амбани и его избранницы Радхики Мерчант. Самое громкое свадебное событие года должно состояться 12 июля.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Джастина Бибера пригласили на вечеринку сына самого богатого человека Индии

Популярный певец в своих соцсетях поделился с поклонниками фотографиями и видео с предсвадебной вечеринки наследника миллиардера Ананта Амбани и его невесты Радхики Мерчант. Событие произошло в Культурном центре Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи, Индия. За частный концерт Бибер получил гонорар в размере 10 миллионов долларов.

Артист показал кадры, сделанные во время саундчека, а затем во время своего выступления перед свадебной церемонией пары, которая состоится с 12 по 14 июля в Мумбаи. Для своего выступления двукратный обладатель Грэмми выбрал белую майку и черные штаны оверсайз с перчатками в тон. Он дополнил свой образ черными ботинками на платформе, стильной бейсболкой, бледно-розовым бомбером и футуристическими очками в красной оправе.

Певец исполнил свои самые известные хиты — Baby, Peaches, Never Let You Go, Boyfriend, All That Matters.

Американский певец Джастин Бибер на вечеринке сына самого богатого человека в Индии. Фото: instagram.com/justinbieber/

Американский певец Джастин Бибер в Индии. Фото: instagram.com/justinbieber/

Американский певец Джастин Бибер в Индии. Фото: instagram.com/justinbieber/

Американский певец Джастин Бибер на предсвадебной вечеринке в Индии. Фото: instagram.com/justinbieber/

Напомним, Джастин Бибер очень счастлив, что ожидает первенца и поделился совместной нежной фотографией с отдыха. А также Кэтти Перри и Кайли Дженнер попали в модный скандал из-за жены Канье Уэста.