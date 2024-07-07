Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гонорар в 10 млн долларов — Джастин Бибер выступил на вечеринке сына самого богатого человека Индии arrow

Гонорар в 10 млн долларов — Джастин Бибер выступил на вечеринке сына самого богатого человека Индии

7 июля 2024 10:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джастина Бибера на вечеринке сына самого богатого человека Индии.
Американский певец Джастин Бибер с сыном самого богатого человека Индии — Мукеша Амбани и его избранницей Радхики Мерчант. Фото: instagram.com/justinbieber/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный канадский певец Джастин Бибер зажег на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека Индии Мукеша Амбани и его избранницы Радхики Мерчант. Самое громкое свадебное событие года должно состояться 12 июля.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Джастина Бибера пригласили на вечеринку сына самого богатого человека Индии

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Justin Bieber (@justinbieber)

Популярный певец в своих соцсетях поделился с поклонниками фотографиями и видео с предсвадебной вечеринки наследника миллиардера Ананта Амбани и его невесты Радхики Мерчант. Событие произошло в Культурном центре Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи, Индия. За частный концерт Бибер получил гонорар в размере 10 миллионов долларов.

Артист показал кадры, сделанные во время саундчека, а затем во время своего выступления перед свадебной церемонией пары, которая состоится с 12 по 14 июля в Мумбаи. Для своего выступления двукратный обладатель Грэмми выбрал белую майку и черные штаны оверсайз с перчатками в тон. Он дополнил свой образ черными ботинками на платформе, стильной бейсболкой, бледно-розовым бомбером и футуристическими очками в красной оправе.

Певец исполнил свои самые известные хиты — Baby, Peaches, Never Let You Go, Boyfriend, All That Matters.

Джастин Бибер на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека в Индии
Американский певец Джастин Бибер на вечеринке сына самого богатого человека в Индии. Фото: instagram.com/justinbieber/
Джастин Бибер на вечеринке сына индийского миллиардера
Американский певец Джастин Бибер в Индии. Фото: instagram.com/justinbieber/
Гонорар в 10 млн долларов — Джастин Бибер выступил на вечеринке сына самого богатого человека Индии - фото 3
Американский певец Джастин Бибер в Индии. Фото: instagram.com/justinbieber/
Джастин Бибер на вечеринке сына индийского миллиардера
Американский певец Джастин Бибер на предсвадебной вечеринке в Индии. Фото: instagram.com/justinbieber/

Напомним, Джастин Бибер очень счастлив, что ожидает первенца и поделился совместной нежной фотографией с отдыха. А также Кэтти Перри и Кайли Дженнер попали в модный скандал из-за жены Канье Уэста. 

Индия свадьба миллиардеры Джастин Бибер зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно