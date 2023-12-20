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Горняк після розлучення з Остапчуком зізналася, чи є в неї хтось

20 грудня 2023 16:47
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Колишня Остапчука зізналася, чи є в неї зараз коханий — неоднозначна відповідь
Колишня Володимира Остапчука на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Колишня дружина українського телеведучого і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк розкрила подробиці свого особистого життя. Так, жінка зізналася, чи є зараз в неї коханий чоловік після того, як вона розлучилася з ведучим.

Про це Христина Горняк розповіла під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Що відбувається в особистому житті Христини Горняк

Колишня Володимира Остапчука зізналася, що зараз відбувається в її особистому житті після того, як вона розлучилася з українським ведучим. Христина Горняк зізнається, що вона навіть готова і відкрита зараз до того, щоб покохати іншого чоловіка.

"Що відбувається — одною фразою не опишу… Відбувається спокій, мені його не вистачало. Відбувається пізнання своїх кордонів. Зараз я можу сказати, що готова і відкрита до нових стосунків", — зізнається колишня дружина відомого українського ведучого і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк.

Кристина Горняк
Колишня Остапчука Христина Горняк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, жінка зізналася, чи приймає вона залицяння з боку інших чоловіків зараз і на що вона чекає. Також колишня Остапчука розповіла про те, яким буде її наступне весілля. 

"Я можу познайомитися будь де, але головно, щоб щось клацнуло, щоб хлопець, який зі мною знайомиться, для мене був цікавим, щоб була хімія. Якщо весілля буде, воно буде веселим, гарним, не дуже велике, затишне і з найближчими людьми", — також додала жінка.

Розлучення Володимира Остапчука і Христини Горняк

У 2022 році український шоумен офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. Що саме стало причиною прийняття такого рішення, ані він, ані Христина не повідомляють. Втім, сам ведучий зізнається, що йому було дуже важко після розлучення, тому він навіть звертався за допомогою до психолога.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк
Весілля Володимира Остапчука і Христини Горняк. Фото: Ivona

"Я, особливо після певних змін в особистому житті, пішов до психолога. Я і раніше ходив, потім закинув. Для мене дуже важливо говорити, проговорювати", — розповів Володимир Остапчук.

Втім, зараз ведучий одружився з молодою дівчиною на ім’я Катерина Полтавська, яка стала його третьою дружиною.

Владимир Остапчук со своей любимой Екатериной Полтавской
Ведучий Володимир Остапчук зі своєю коханою Катериною Полтавською. Фото: Instagram Володимира Остапчука

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Володимира Остапчука розповіла, як вона змінилася. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Володимир Остапчук потрапив у гучний скандал. 

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Володимир Остапчук розповів, як не треба робити пропозицію руки і серця.

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