Молода дружина Остапчука показалася топлес і розповіла, як змінилася

Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська. Фото: instagram.com/poka.tya

23-річна дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська розповіла, як змінилася завдяки своєму чоловіку і показалася майже повністю оголеною.

Фото опублікувала у сторіс в Instagram.

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Стала більш впевненою у собі

Блогерка і дружина Володимира Остапчука Катерина розповіла, як вона змінилася завдяки їхнім стосункам. Дівчина зізналася, що стала набагато щасливішою.

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"Мене дуже змінив Вова. Я стала більш відкритою до публічних заходів. Мене зараз набагато менше хвилює думка інших людей. Я стала більш ніжною і впевненою у собі", — поділилася Полтавська.

Дівчина зізналася, що раніше мала проблеми з прийняттям себе, особливо своєї фігури. Зараз вона переживає за це менше.

"Я більше не заганяюся з приводу харчування. Я прийняла своє тіло (ну майже)", — поділилася Полтавська.

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Вірогідно, щоб довести це, дівчина показалася у сторіс в одних трусах, груди закрила рукою.

Також кохана Остапчука розповіла, що набула і деяких некативних якостей за час стосунків з ним.

"Водночас я стала більш тривожною і почала запізнюватися. Раніше ніколи не спізнювалася", — написала Катя.

Нагадаємо, Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку.

Також ми писали, що Полтавська розповіла, як випросила у Остапчука подарунок на Миколая за 60 тисяч гривень.