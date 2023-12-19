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Молода дружина Остапчука показалася топлес і розповіла, як змінилася

19 грудня 2023 15:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Молода дружина Остапчука показалася топлес і розповіла, як змінилася
Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська. Фото: instagram.com/poka.tya
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

23-річна дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська розповіла, як змінилася завдяки своєму чоловіку і показалася майже повністю оголеною. 

Фото опублікувала у сторіс в Instagram

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Стала більш впевненою у собі

Блогерка і дружина Володимира Остапчука Катерина розповіла, як вона змінилася завдяки їхнім стосункам. Дівчина зізналася, що стала набагато щасливішою. 

 

Катерина Полтавська
Название

"Мене дуже змінив Вова. Я стала більш відкритою до публічних заходів. Мене зараз набагато менше хвилює думка інших людей. Я стала більш ніжною і впевненою у собі", — поділилася Полтавська. 

Дівчина зізналася, що раніше мала проблеми з прийняттям себе, особливо своєї фігури. Зараз вона переживає за це менше. 

"Я більше не заганяюся з приводу харчування. Я прийняла своє тіло (ну майже)", — поділилася Полтавська. 

 

Катерина Полтавська
Название

Вірогідно, щоб довести це, дівчина показалася у сторіс в одних трусах, груди закрила рукою. 

Також кохана Остапчука розповіла, що набула і деяких некативних якостей за час стосунків з ним. 

"Водночас я стала більш тривожною і почала запізнюватися. Раніше ніколи не спізнювалася", — написала Катя. 

Нагадаємо, Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку. 

Також ми писали, що Полтавська розповіла, як випросила у Остапчука подарунок на Миколая за 60 тисяч гривень. 

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