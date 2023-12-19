Чи поділив Остапчук спільний будинок з колишньою — що про це каже сама Горняк

Колишня Володимира Остапчука Христина Горняк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Колишня українського ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк дала відверте інтерв’ю. У ньому ексдружина актора зізналася, що зараз з будинком, який вона придбала ще у шлюбі з чоловіком, після того, як вони розлучилися.

Про це Христина Горняк розповіла на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Екскохана українського телеведучого зізналася, чи поставлена крапка у питанні розподілу спільного будинку після розлучення. Христина розповіла, як вона будувала цей будинок разом зі своїм колишнім, і зазначила, що в будь-якому разі він вважається спільним.

"Крапка поки що не поставиться, бо крапка ставиться тоді, коли люди прийняли рішення. Так, цей будинок ми будували разом у шлюбі, і, на жаль, поки спір є щодо нього. У нас був розподілений бюджет, хто за що платить. Хоч я і кажу, що хочу бути утриманкою, але я завжди працювала, працюю і працюватиму. За законом, навіть, якщо жінка не працює, це взагалі вважається спільним майном подружжя", — зазначила Христина Горняк.

Христина Горняк під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

За словами колишньої Володимира Остапчука, це питання поки що не вирішено. Крім того, вона зазначила, що їй постійно кидають в соціальній мережі докази того, що Володимир зараз робить ремонт у тому будинку разом зі своєю дружиною, блогеркою Катериною Полтавською.

"Ми поки що не вирішили це питання. Друга сторона вважає, що мені нічого не потрібно віддати. Робить там вже ремонт, наскільки я знаю. Я б і не знала, якби мені не кидали це постійно в Instagram. Я хочу нагадати, що в мене є половина будинку", — також додала колишня дружина Володимира Остапчука.

Розлучення Володимира Остапчука

Не так давно український телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Христиною Горняк і одружився з молодою блогеркою Катериною Полтавською. Причини розлучення Христина не називала, але зазначила, що у розлученні завжди винні обидві людини.

Ведучий Володимир Остапчук і Христина Горняк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"З повагою до всіх сторін не коментую це. У мене є позиція, і я її буду дотримуватися. Стосунки — це робота двох, це взаємодія двох, тож іноді нам здається, що ми винні чи хтось винен, а я вважаю, що завжди винні двоє. Краще іноді парі розійтися, якщо ви руйнуєте один одного, аніж боятися, що скажуть", — заявляла Христина Горняк у інтерв’ю.

Нагадаємо, ми писали про те, що колишня дружина Володимира Остапчука зізналася, на що не може наважитися в соцмережах.

Раніше ми розповідали про те, що ексдружина Володимира Остапчука публічно пригрозила своєму колишньому і його новій коханій.

Також ми повідомляли про те, що колишня ведучого Володимира Остапчука розійшлася зі своїм коханим-іноземцем.