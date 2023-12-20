Бывшая Остапчука призналась, есть ли у нее сейчас возлюбленный — неоднозначный ответ

Бывшая Владимира Остапчука на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк раскрыла подробности своей личной жизни. Так, женщина призналась, есть ли сейчас у нее любимый мужчина после того, как она развелась с ведущим.

Об этом Кристина Горняк рассказала во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Что происходит в личной жизни Кристины Горняк

Бывшая Владимира Остапчука призналась, что сейчас происходит в ее личной жизни после того, как она развелась с украинским ведущим. Кристина Горняк признается, что она даже готова и открыта сейчас для того, чтобы полюбить другого мужчину.

"Что происходит — одной фразой не опишу… Происходит покой, мне его не хватало. Происходит познание своих границ. Сейчас я могу сказать, что готова и открыта к новым отношениям", — признается бывшая жена известного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк.

Бывшая Остапчука Кристина Горняк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, женщина призналась, принимает ли она ухаживания со стороны других мужчин сейчас и чего она ждет. Также бывшая Остапчука рассказала о том, какой будет ее следующая свадьба.

"Я могу познакомиться, где угодно, но главное, чтобы что-то щелкнуло, чтобы парень, который со мной знакомится, для меня был интересен, чтобы была химия. Если свадьба будет, она будет веселой, красивой, не очень большой, уютной и с ближайшими людьми", — также добавила женщина.

Развод Владимира Остапчука и Кристины Горняк

В 2022 году украинский шоумен официально развелся со своей второй женой Кристиной Горняк. Что именно послужило причиной принятия такого решения, ни он, ни Кристина не сообщают. Впрочем, сам ведущий признается, что ему было очень тяжело после развода, поэтому он даже обращался за помощью к психологу.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Фото: Ivona

"Я, особенно после определенных изменений в личной жизни, пошел к психологу. Я и раньше ходил, потом забросил. Для меня очень важно говорить, проговаривать", — рассказал Владимир Остапчук.

Впрочем, сейчас ведущий женился на молодой девушке по имени Екатерина Полтавская, которая стала его третьей женой.

Ведущий Владимир Остапчук со своей любимой Екатериной Полтавской. Фото: Instagram Владимира Остапчука

Напомним, мы писали о том, что молодая жена Владимира Остапчука рассказала, как она изменилась.

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