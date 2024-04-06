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Грандіозний ювілей — як гурт ABBA переміг на Євробаченні 50 років тому

6 квітня 2024 21:38
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Стас Кожушко
Редактор
Гурт ABBA переміг на Євробачення 50 років тому — як це було
Учасники гурту ABBA на пісенному конкурсі "Євробачення-1974". Фото: Instagram/abba
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Рівно 50 років тому, У Великій Британії на пісенному конкурсі "Євробачення-1974" тріумфував шведський гурт ABBA. На пісенному конкурсі вони виконали свою композицію Waterloo, яка стала хітом.

Новини.LIVE розкаже про перший світовий тріумф гурту, який став легендарним. 

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Перемога ABBA на Євробаченні-1974

Шведський квартет потрапив на пісенний конкурс "Євробачення" не з першої спроби. Напередодні композиція Ring Ring взяла бронзу на музичному фестивалі Melodifestivalen. Наступного разу Агнета Фельтскуг, Бйорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад обирали між двома піснями. Перевагу віддали саме Waterloo.

З нею ABBA завоювала серця на батьківщині та з великим відривом відіграли Melodifestivalen 9 лютого 1974 року. Це була їхня третя спроба підкорити конкурс. До речі, "Євробачення-1974" мало проходити в Люксембурзі (переможець та господар попереднього конкурсу). Втім Велике герцогство відмовилось, посилаючись на фінансові причини.

Зазвичай, конкурс проводить срібний призер, однак Іспанія теж не погодилась. Так і стало відомо, що конкурс пройде у Великій Британії. Організатори обрали англійське місто Брайтон. 

Участь в "Євробаченні-1974" взяли 17 країн. Гурт ABBA отримав 24 бали та приніс Швеції першу перемогу. Друге місце посіла італійка Джильйола Чинкветті (перемагала на конкурсі 1964 року, але вирішила взяти дубль), а бронза відійшла нідерландському гурту Mouth & MacNeal.

Waterloo була першою піснею ABBA, яка стала для них номером один у Великій Британії. У США вона досягла шостого рядка у чарті Billboard Hot 100, хоча сам альбом Waterloo піднявся лише на 145 позицію чарту Billboard 200. Втім саме цей трек поклав шлях легендарного квартету до світового успіху.

Відзначимо, що всі четверо учасників гурту займаються музикою й по сей день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На своєму офіційному сайті учасники гурту опублікували зворушливе звернення, в якому подякували фанатам багатьох поколінь, які слухають їхню музику. Знаменитості й повірити не могли, до чого приведе те саме "Євробачення". 

"Важко усвідомити, що минуло 50 років з того часу, як ми вчотирьох чекали за лаштунками вердиктів усіх журі по всій Європі в Dome у Брайтоні. Отже, якими були наші мрії в ті напружені моменти чи в хаосі після перемоги, яку ми здобули з найменшою перевагою в історії "Євробачення"? Безсумнівно, чотири різні мрії, але якими б вони не були, якими б грандіозними вони не були, реальність їх перевершила, це точно", — написали Фельтскуг, Ульвеус, Андерссон і Лінгстад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що представниця Словенії на Євробаченні потрапила у скандал через російський гурт "Тату". Також ми розповідали, що Jerry Heil і Alyona Alyona назвали своїх фаворитів на Євробаченні-2024.

Євробачення
музика
ABBA
закордонні зірки
конкурс

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