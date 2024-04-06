Jerry Heil і Alyona Alyona назвали своїх фаворитів на Євробаченні-2024 — деталі

Представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil

Цьогоріч Україну на Євробаченні представлятимуть Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони зізнались, хто з учасників конкурсі їм найбільше подобається.

Деталі зірки розповіли в Madrid PrePartyES interview.

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Хто з учасників Євробачення до вподоби Alyona Alyona і Jerry Heil

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil ближче познайомились з учасниками Євробачення на вечірках в Мадриді. Також вони послухали живі виступи один одного.

Alyona Alyona зізналась, що найбільше їй подобається представниця Чехії — співачка AIKO. На конкурсі вона виконає композицію "Pedestal".

Ця пісня — це гімн розширення можливостей і любові до себе, що підкреслює рішучість надавати пріоритет незалежності. Він про те, як важливо ставити себе на перше місце перед обличчям негараздів і будь-яких токсичних стосунків.

AIKO народилася у Москві (Росія), але виросла у Чехії та нині проживає у Великій Британії. Українським єврофанам вона нагадала співачку-зрадницю MARUV. Вона також вдягає відверті костюмі і так само звабливо веде себе на сцені.

Jerry Heil ж розповіла, що найбільше їй припала до душі пісня представника Великої Британії Olly Alexander — "Dizzy".

Артист набув популярності, як соліст тріо Years and Years. Однак, два роки тому цей проєкт перетворився на сольний і співак тільки починає свій шлях.

Olly Alexander виступав на одній сцені з Елтоном Джоном та Pet Shop Boys. Також Оллі отримав нагороду BRIT Billion Award та був номінований на головну чоловічу роль на телевізійній премії BAFTA-2022.

Нагадаємо, хто зараз лідирує в буккмеркерськиї рейтингах і наймовірніше стане переможцем Євробачення-2024. Також стало відомо, хто з українських зірок увійшов в п'ятірку суддів.