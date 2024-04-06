Группа ABBA победила на Евровидении 50 лет назад — как это было

Участники группы ABBA на песенном конкурсе "Евровидение-1974". Фото: Instagram/abba

Ровно 50 лет назад, в Великобритании на песенном конкурсе "Евровидение-1974" торжествовала шведская группа ABBA. На песенном конкурсе они исполнили свою композицию Waterloo, которая стала хитом.

Новини.LIVE расскажет о первом мировом триумфе группы, которая стала легендарной.

Читайте также:

Победа ABBA на Евровидении-1974

Шведский квартет попал на песенный конкурс "Евровидение" не с первой попытки. Накануне композиция Ring Ring взяла бронзу на музыкальном фестивале Melodifestivalen. В следующий раз Агнета Фельтскуг, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад выбирали между двумя песнями. Предпочтение отдали именно Waterloo.

С ней ABBA завоевала сердца на родине и с большим отрывом отыграли Melodifestivalen 9 февраля 1974 года. Это была третья попытка покорить конкурс. Кстати, "Евровидение-1974" должно было проходить в Люксембурге (победитель и хозяин предыдущего конкурса). Впрочем, Великое герцогство отказалось, ссылаясь на финансовые причины.

Как правило, конкурс проводит серебряный призер, однако, Испания также не согласилась. Так и стало известно, что конкурс пройдет в Великобритании. Организаторы выбрали английский город Брайтон.

Участие в "Евровидении-1974" приняли 17 стран. Группа ABBA получила 24 балла и принесла Швеции первую победу. Второе место заняла итальянка Джильола Чинкветти (побеждала на конкурсе в 1964 году, но решила взять дубль), а бронза отошла нидерландской группе Mouth & MacNeal.

Waterloo была первой песней ABBA, ставшая для них номером один в Великобритании. В США она достигла шестой строчки в чарте Billboard Hot 100, хотя сам альбом Waterloo поднялся лишь на 145 позицию чарта Billboard 200. Впрочем, именно этот трек положил путь легендарного квартета к мировому успеху.

Отметим, что все четверо участников группы занимаются музыкой и по сей день.

На своем официальном сайте участники группы опубликовали трогательное обращение, в котором поблагодарили фанатов многих поколений, слушающих их музыку. Знаменитости и поверить не могли, к чему приведет то же самое "Евровидение".

"Трудно осознать, что прошло 50 лет с тех пор, как мы вчетвером ждали за кулисами вердиктов всех жюри по всей Европе в Dome в Брайтоне. Итак, какими были наши мечты в те напряженные моменты или в хаосе после победы, которую мы одержали с наименьшей преимуществом в истории "Евровидения"? Несомненно, четыре разных мечты, но какими бы они ни были, какими бы грандиозными они ни были, реальность их превзошла, это точно", — написали Фельтскуг, Ульвеус, Андерссон и Лингстад.

Напомним, ранее мы писали, что представительница Словении на Евровидении попала в скандал из-за российской группы "Тату". Также мы рассказывали, что Jerry Heil и Alyona Alyona назвали своих фаворитов на Евровидении-2024.