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Григорій Решетнік розповів, чи буде новий сезон шоу "Холостячка"

11 червня 2024 18:09
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Холостячка новий сезон 2024 — Григорій Решетнік розповів, чи будуть зйомки шоу
Ведучий Григорій Решетнік і його дружина на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Один з найпопулярніших українських телеведучих, шоумен і режисер Григорій Решетнік дав перше інтерв’ю на тему нового сезону "Холостяка". Незмінний ведучий романтичного проєкту висловився про головного героя цього сезону і зізнався, чи буде продовження "Холостячки".

Про це Григорій Решетнік розповів на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Що Григорій Решетнік говорить про новий сезон шоу "Холостяк"

Український телеведучий зізнався, як приймалося рішення стосовного нового героя наступного сезону шоу "Холостяк" і чи радилися з ним на цю тему. До того ж, Григорій Решетнік висловив свою думку стосовно того, хто став головним героєм.

"Телеканал "СТБ" і команда нашого проєкту — це як велика родина. Ключові рішення приймає і керівництво каналу, і продюсери, але ми дослуховуємося одне до одного. Лише в цій синергії може з’явитися такий справжній герой проєкту "Холостяк", як Олександр Терен. Це велике щастя мати такого головного героя, велика честь для нас", — заявив Григорій Решетнік.

Григорий Решетник со своей супругой на интервью
Григорій Решетнік зі своєю дружиною на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відповів телеведучий і на запитання, чи буде продовження жіночої версії проєкту. 

"Дуже складно в такий час робити одразу два проєкти, але я хочу сказати, що "Холостячці" бути, адже дуже багато талановитих холостячок досі шукають своє кохання. Хочеться дати шанс і ощасливити якомога більше жінок України", — додає телеведучий.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Не так давно стало відомо про продовження найромантичнішого проєкту країни "Холостяк". Головним героєм нового сезону шоу став ветеран війни, український військовослужбовець Олександр "Терен" Будько, який на початку вторгнення втратив обидві ноги і вимушений ходити на протезах.

Александр Терен
Головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен. Фото: Instagram Олександра Терена

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Григорій Решетнік показав, які в нього насправді стосунки з дружиною Христиною. 

Раніше ми розповідали про те, що український ведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде він на передову. 

Також ми повідомляли про те, що телеведучого Григорія Решетніка зупинили працівники ТЦК.

шоу-бізнес
Григорій Решетнік
Холостячка
шоу Холостяк

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