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Група злочинців пограбувала будинок Кіану Рівза в Лос-Анджелесі

9 грудня 2023 10:32
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Стас Кожушко
Редактор
Група злочинців пограбувала будинок Кіану Рівза в Лос-Анджелесі
Актор Кіану Рівз. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Група невідомих чоловіків у гірськолижних масках увірвалася до одного з особняків в Голлівуді (Лос-Анджелес, Каліфорнія). Згодом виявилось — це маєток актора Кіану Рівза.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Свідки злочину звернулися до поліції Лос-Анджелеса. Правоохоронці незабаром прибули до будинку, але грабіжники на той момент вже зникли. Втім, за кілька годин вони повернулися.

Співробітники поліції знову приїхали до будинку приблизно о 13:00 за місцевим часом, оскільки у будинку спрацювала сигналізація. На цей раз правоохоронцям також не вдалося нікого затримати.

Будинок Кіану Рівза в Лос-Анджелесі. Фото: Google

Однак на записах з камер спостереження вони побачили, як зловмисники розбили вікно та проникли усередину будівлі. Злодії забрали з дому вогнепальну зброю — яка саме не уточнюється. Чи вкрали вони ще щось, поки що також невідомо. На момент злочину, голлівудська зірка не був в маєтку. 

Зазначимо, що будинок Кіану Рівза вже не вперше стає ціллю грабіжників. 2014 року двоє людей проникли в особняк. 2023-го випадок проникнення повторився: сталкер, який називав себе родичем актора,  отримала заборону наближатися до власності актора.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Шеннен Догерті дізналась про зраду чоловіка перед операцією на мозку. Також ми розповідали, що співачка Тейлор Свіфт стала "Людиною року" за версією журналу Time.

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