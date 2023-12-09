Группа преступников ограбила дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе

Актер Киану Ривз. Фото: Google

Группа неизвестных мужчин в горнолыжных масках ворвалась в один из особняков в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния). Впоследствии оказалось — это имение актера Киану Ривза.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Ограбление Киана Ривза

Свидетели преступления обратились в полицию Лос-Анджелеса. Стражи порядка вскоре прибыли в дом, но грабители на тот момент уже исчезли. Впрочем, через несколько часов они вернулись.

Сотрудники полиции вновь приехали в дом примерно в 13:00 по местному времени, поскольку в доме сработала сигнализация. В этот раз стражам порядка также не удалось никого задержать.

Дом Киана Ривза в Лос-Анджелесе. Фото: Google

Однако на записях камер наблюдения они увидели, как злоумышленники разбили окно и проникли внутрь здания. Воры забрали из дома огнестрельное оружие, которое именно не уточняется. Украли ли они еще что-нибудь, пока также неизвестно. На момент преступления голливудская звезда не был в имении.

Отметим, что дом Киана Ривза уже не впервые становится целью грабителей. В 2014 году два человека проникли в особняк. В 2023-м случай проникновения повторился: сталкер, называвший себя родственником актера, получил запрет на приближение к собственности актера.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Шеннен Догерти узнала об измене мужа перед операцией на мозге. Также мы рассказывали, что певица Тейлор Свифт стала "Человеком года" по версии журнала Time.