Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила Путіна у смерті її мами arrow

Грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила Путіна у смерті її мами

5 квітня 2024 20:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила Володимира Путіна у вбивстві матері — деталі
Грузинська співачка Тамара Гвердцителі. Фото: росЗМІ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Мама співачки Тамари Гвердцителі померла, коли дізналась про напад Росії на Україну два роки тому. Зірка звинуватила у смерті найріднішої людини президента РФ Володимира Путіна.

Про це розповів Народний артист України Юрій Рибчинський в інтерв'ю телеканалу "Дім".

Читайте також:

Тамара Гвердцителі порушила мовчанку щодо війни і звинуватила Путіна

Мама грузинської співачки Тамари Гвердцителі Інна Кофман народилася в Одесі і тому важко переживала напад Росії на свою Батьківщину. Довгий час вони жили в Росії, співачка навіть отримала звання Народної артистки. Однак погляди на життя в їхній родині не змінились. 

"Мама — одеситка. Все життя мама і Тамара були нерозлучні. Вона для неї була як права рука. Вони звикли разом бути. А мама дуже хороша жінка. Коли почалася війна і почалося бомбардування Одеси, вона покликала Тамару і сказала: "Мою Одесу-маму обстрілюють. Ми прощаємося з Росією". І попри те, що там і статки, і квартира, вони виїхали. Вони понад 10 років прожили в Москві, але повернулися в Грузію", — розповів Юрій Рибчинський.

Грузинська співачка Тамара Гвердцителі з мамою Інною Кауфман
Грузинська співачка Тамара Гвердцителі з мамою Інною Кауфман. Фото: скриншот з відео

Втім, серце літньої жінки не витримало обстрілів Одеси. Вона померла у 2022 році, а Тамара Гвердцителі звинуватила у її смерті Володимира Путіна.

"Вона не вибачила смерть мами. Для неї це трагедія. Справжня. Найбільша трагедія", — розповів Рибчинський.

Зірка виконала улюблену пісню мами "Скрипка грає" на своєму концерті в Молдові, який відбувся в 2023 році. Пізніше в неї був також виступ в Америці. На подію прийшли ще радянські емігранти. Для них стало шоком, коли Гвердцителі відмовилась співати російські хіти.

"Потім у неї був концерт в Америці й здебільшого прийшли колишні радянські емігранти здебільшого з Росії. Вони страшенного були здивовані й навіть обурені, що вона відмовилася співати російські пісні. Співала тільки грузинські пісні й українські", — пригадав Рибчинський.

Грузинська співачка Тамара Гвердцителі з мамою Інною Кауфман
Грузинська співачка Тамара Гвердцителі з мамою Інною Кауфман. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, російську співачку Аллу Пугачову хочуть визнати "іноагентом" в РФ через її позицію. Також українська зірка Таїсія Повалій пояснила, чому зрадила Україну і переїхала в Москву.

війна
володимир путін
смерть
вбивство
Грузія
співачка
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК