Грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила Володимира Путіна у вбивстві матері — деталі

Грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила Путіна у смерті її мами
Мама співачки Тамари Гвердцителі померла, коли дізналась про напад Росії на Україну два роки тому. Зірка звинуватила у смерті найріднішої людини президента РФ Володимира Путіна.
Про це розповів Народний артист України Юрій Рибчинський в інтерв'ю телеканалу "Дім".
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Мама грузинської співачки Тамари Гвердцителі Інна Кофман народилася в Одесі і тому важко переживала напад Росії на свою Батьківщину. Довгий час вони жили в Росії, співачка навіть отримала звання Народної артистки. Однак погляди на життя в їхній родині не змінились.
"Мама — одеситка. Все життя мама і Тамара були нерозлучні. Вона для неї була як права рука. Вони звикли разом бути. А мама дуже хороша жінка. Коли почалася війна і почалося бомбардування Одеси, вона покликала Тамару і сказала: "Мою Одесу-маму обстрілюють. Ми прощаємося з Росією". І попри те, що там і статки, і квартира, вони виїхали. Вони понад 10 років прожили в Москві, але повернулися в Грузію", — розповів Юрій Рибчинський.
Втім, серце літньої жінки не витримало обстрілів Одеси. Вона померла у 2022 році, а Тамара Гвердцителі звинуватила у її смерті Володимира Путіна.
"Вона не вибачила смерть мами. Для неї це трагедія. Справжня. Найбільша трагедія", — розповів Рибчинський.
Зірка виконала улюблену пісню мами "Скрипка грає" на своєму концерті в Молдові, який відбувся в 2023 році. Пізніше в неї був також виступ в Америці. На подію прийшли ще радянські емігранти. Для них стало шоком, коли Гвердцителі відмовилась співати російські хіти.
"Потім у неї був концерт в Америці й здебільшого прийшли колишні радянські емігранти здебільшого з Росії. Вони страшенного були здивовані й навіть обурені, що вона відмовилася співати російські пісні. Співала тільки грузинські пісні й українські", — пригадав Рибчинський.
Нагадаємо, російську співачку Аллу Пугачову хочуть визнати "іноагентом" в РФ через її позицію. Також українська зірка Таїсія Повалій пояснила, чому зрадила Україну і переїхала в Москву.
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