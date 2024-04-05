Грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила Володимира Путіна у вбивстві матері — деталі

Грузинська співачка Тамара Гвердцителі. Фото: росЗМІ

Мама співачки Тамари Гвердцителі померла, коли дізналась про напад Росії на Україну два роки тому. Зірка звинуватила у смерті найріднішої людини президента РФ Володимира Путіна.

Про це розповів Народний артист України Юрій Рибчинський в інтерв'ю телеканалу "Дім".

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Мама грузинської співачки Тамари Гвердцителі Інна Кофман народилася в Одесі і тому важко переживала напад Росії на свою Батьківщину. Довгий час вони жили в Росії, співачка навіть отримала звання Народної артистки. Однак погляди на життя в їхній родині не змінились.

"Мама — одеситка. Все життя мама і Тамара були нерозлучні. Вона для неї була як права рука. Вони звикли разом бути. А мама дуже хороша жінка. Коли почалася війна і почалося бомбардування Одеси, вона покликала Тамару і сказала: "Мою Одесу-маму обстрілюють. Ми прощаємося з Росією". І попри те, що там і статки, і квартира, вони виїхали. Вони понад 10 років прожили в Москві, але повернулися в Грузію", — розповів Юрій Рибчинський.

Грузинська співачка Тамара Гвердцителі з мамою Інною Кауфман. Фото: скриншот з відео

Втім, серце літньої жінки не витримало обстрілів Одеси. Вона померла у 2022 році, а Тамара Гвердцителі звинуватила у її смерті Володимира Путіна.

"Вона не вибачила смерть мами. Для неї це трагедія. Справжня. Найбільша трагедія", — розповів Рибчинський.

Зірка виконала улюблену пісню мами "Скрипка грає" на своєму концерті в Молдові, який відбувся в 2023 році. Пізніше в неї був також виступ в Америці. На подію прийшли ще радянські емігранти. Для них стало шоком, коли Гвердцителі відмовилась співати російські хіти.

"Потім у неї був концерт в Америці й здебільшого прийшли колишні радянські емігранти здебільшого з Росії. Вони страшенного були здивовані й навіть обурені, що вона відмовилася співати російські пісні. Співала тільки грузинські пісні й українські", — пригадав Рибчинський.

Грузинська співачка Тамара Гвердцителі з мамою Інною Кауфман. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, російську співачку Аллу Пугачову хочуть визнати "іноагентом" в РФ через її позицію. Також українська зірка Таїсія Повалій пояснила, чому зрадила Україну і переїхала в Москву.