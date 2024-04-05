Грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила Владимира Путина в убийстве матери.

Грузинская певица Тамара Гвердцители. Фото: росСМИ

Мама певицы Тамары Гвердцители скончалась, когда узнала о нападении России на Украину два года назад. Звезда обвинила в смерти самого родного человека президента РФ Владимира Путина.

Об этом рассказал Народный артист Украины Юрий Рыбчинский в интервью телеканалу "Дом".

Читайте также:

Тамара Гвердцители нарушила молчание по поводу войны и обвинила Путина

Мама грузинской певицы Тамары Гвердцители Инна Кофман родилась в Одессе и потому тяжело переживала нападение России на свою Родину. Долгое время они жили в России, певица получила звание Народной артистки. Однако взгляды на жизнь в их семье не изменились.

"Мама — одесситка. Всю жизнь мама и Тамара были неразлучны. Она для нее была как правая рука. Они привыкли вместе быть. А мама очень хорошая женщина. Когда началась война и началась бомбардировка Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу-маму обстреливают. Мы прощаемся с Россией". И несмотря на то, что там и состояние, и квартира, они уехали. Они более 10 лет прожили в Москве, но вернулись в Грузию" , — рассказал Юрий Рыбчинский.

Грузинская певица Тамара Гвердцители с мамой Инной Кофман. Фото: скриншот с видео

Впрочем, сердце пожилой женщины не выдержало обстрелов Одессы. Она умерла в 2022 году, а Тамара Гвердцители обвинила в ее смерти Владимира Путина.

"Она не простила смерть мамы. Для нее это трагедия. Настоящая. Самая большая трагедия" , — рассказал Рыбчинский.

Звезда исполнила любимую песню мамы "Скрипка грає" на своем концерте в Молдове, состоявшемся в 2023 году. Позже у нее было также выступление в Америке. На событие пришли советские эмигранты. Для них стало шоком, когда Гвердцители отказалась петь русские хиты.

"Потом у нее был концерт в Америке и пришли бывшие советские эмигранты по большей части из России. Они были удивлены и даже возмущены, что она отказалась петь российские песни. Пела только грузинские песни и украинские", — вспомнил Рыбчинский.

Грузинская певица Тамара Гвердцители с мамой Инной Кофман. Фото: росСМИ

Напомним, российскую певицу Аллу Пугачеву хотят признать "иноагентом" в РФ из-за ее позиции. Также украинская звезда Таисия Повалий объяснила, почему изменила Украине и переехала в Москву.