Сколько зарабатывают актеры в "Квартале" - детали.

Украинская актриса Екатерина Никитина. Фото: стоп-кадр из интервью со Славой Деминым

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина рассказала, сколько зарабатывает. До полномасштабного вторжения у нее была более высокая зарплата.

Деталями она поделилась в интервью со Славой Деминым.

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Юмористка Екатерина Никитина, которая снимается в "Женском Квартале", рассказала о своих заработках. До полномасштабной войны она получала большие гонорары, впрочем, фиксированной зарплаты никогда не имела. Все всегда зависит от количества съемок.

Слава Демин спросил получает актриса хотя бы тысячу долларов на месяц и Екатерина ответила, что наверняка нет.

"У нас же не так много съемок сейчас. Раньше, да. Если разбить оплату на весь год, то раньше да, сейчас нет", — сказала Никитина.

Однако в целом звезда зарабатывает до 40 тысяч долларов. Она получает деньги за рекламу в личном блоге и гонорары за другие актерские съемки.

Напомним, актер из "Квартала" Евгений Кошевой признался, в какой стране будет учиться его дочь. Также мы рассказывали, как маленький сын актрисы Елены Кравец довел ее до слез.