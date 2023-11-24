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Гурт "Антитіла" не планує скасовувати концерт в Дубліні, де тривають протести — причина

24 листопада 2023 12:18
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Стас Кожушко
Редактор
Гурт "Антитіла" не планує скасовувати концерт в Дубліні, де тривають протести — причина
Гурт "Антитіла" на одному з концертів. Фото: Instagram/antytila.ua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, концерт в столиці Ірландії, Дубліні, скасував співак Артем Пивоваров. Лише в 100 метрах від майданчика, де мав виступати артист, пролунали вибухи. В самий розпал вуличних заворушень до міста прилетів й гурт "Антитіла.

Про це вони повідомили у своїх соцмережах.

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Музиканти зазначили, що це їхній перший візит з концертом до острівної країни. З цього приводу артисти опублікували фотографію з аеропорту. Гурт прокоментував ситуацію, яка склалась в Дубліні.

"На жаль, сьогодні тут відбуваються трагічні події. Ми співчуваємо усім постраждалим і закликаємо берегти себе. Проте 25 листопада тут відбудеться наш благодійний концерт (у Drogheda). Вперше в Ірландії. Концерт відбудеться без змін, адже зал знаходиться в безпечній місцевості", — зауважили музиканти. 

В столиці Ірландії тривають вуличні заворушення після того, як напередодні місцевий чоловік алжирського походження напав на перехожих. П'ятеро людей, включаючи дітей, зазнали ножових поранень. Серед постраждалих є п'ятирічна дівчинка, яка зараз у реанімації.

Центральна частина міста частково розгромлена, магазини пограбовані, а міський транспорт у вогні. 

Дублін
Погроми в Дубліні. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" потрапив у гучний скандал. Також ми розповідали, що фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич засудив пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла".

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