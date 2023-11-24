Группа "Антитіла" не планирует отменять концерт в Дублине, где продолжаются протесты — причина

Группа "Антитіла" на одном из концертов. Фото: Instagram/antytila.ua

Накануне концерт в столице Ирландии, Дублине, отменил певец Артем Пивоваров. Лишь в 100 метрах от площадки, где должен был выступать артист, раздались взрывы. В самый разгар уличных беспорядков в город прилетела и группа "Антитіла".

Об этом они сообщили в своих соцсетях.

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Музыканты отметили, что это их первый визит с концертом в островную страну. По этому поводу артисты опубликовали фотографию из аэропорта. Группа прокомментировала сложившуюся ситуацию в Дублине.

"К сожалению, сегодня здесь происходят трагические события. Мы сочувствуем всем пострадавшим и призываем беречь себя. Однако, 25 ноября здесь состоится наш благотворительный концерт (в Drogheda). Впервые в Ирландии. Концерт состоится без изменений, ведь зал находится в безопасной местности", — отметили музыканты.

В столице Ирландии продолжаются уличные беспорядки после того, как накануне местный мужчина алжирского происхождения напал на прохожих. Пятеро человек, включая детей, получили ножевые ранения. Среди пострадавших есть пятилетняя девочка, которая сейчас в реанимации.

Центральная часть города частично разгромлена, магазины разграблены, а городской транспорт в огне.

Погромы в Дублине. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" попала в громкий скандал. Также мы рассказывали, что фронтмен группы O.Torvald Женя Галич осудил песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла".