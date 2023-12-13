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Гурт "Антитіла" отримав відзнаку "Волонтерська доблесть"

13 грудня 2023 10:53
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Гурт "Антитіла" отримав відзнаку "Волонтерська доблесть"
"Антитіла" з відзнакою. Фото: instagram.com/antytila_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український гурт "Антитіла" отримав особливу нагороду за свою благодійну діяльність — "Волонтерська доблесть". 

Музиканти поділилися новиною в своєму instagram.

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Гурт отримав нагороду "за вагому благодійну допомогу та всебічне забезпечення матеріально-технічним майном військових підрозділів, які захищають незалежність та територіальну цілісність України, що сприяло підвищенню боєздатності Сил оборони на території Харківщини, високий професіоналізм, проявлений в умовах збройної агресії російської федерації, любов до своєї Батьківщини, вірність українському народові". Вручення відзнаки приурочили до Міжнародного дня волонтерів.

"Для нас цінно отримати таку відзнаку. Честь! Служимо українському народу! І так буде до Перемоги", — подякували музиканти під своїм дописом.

Українці радіють разом із музикантами

Підписники "Антитіл" привітали хлопців з нагородою та вважають її вручення заслуженим. Вони висловили свою думку під їхнім постом в соцмережі.

  • "Антитіла" — ви п'ять найсміливіших чоловіків, яких я коли-небудь бачив. Слава Україні! Перемога Україні, від брата-англійця.
  • Ви, хлопці, наші Герої !
  • Щира подяка та вітання. Ви цього заслуговуєте, ви справжні патріоти. Я дуже вдячна, що мала нагоду особисто зустріти вас та трошки поспілкуватися у Флоріді.

Український гурт "Антитіла" активно займається благодійністю від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що нещодавно Тарас Тополя із закривавленою головою розповів про волонтерство.

Раніше ми писали, що Приходько прокоментувала гучний скандал з гуртом "Антитіла".

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