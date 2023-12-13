Гурт "Антитіла" отримав відзнаку "Волонтерська доблесть"
Український гурт "Антитіла" отримав особливу нагороду за свою благодійну діяльність — "Волонтерська доблесть".
Музиканти поділилися новиною в своєму instagram.
"Антитіла" допомагають українській арміїї
Гурт отримав нагороду "за вагому благодійну допомогу та всебічне забезпечення матеріально-технічним майном військових підрозділів, які захищають незалежність та територіальну цілісність України, що сприяло підвищенню боєздатності Сил оборони на території Харківщини, високий професіоналізм, проявлений в умовах збройної агресії російської федерації, любов до своєї Батьківщини, вірність українському народові". Вручення відзнаки приурочили до Міжнародного дня волонтерів.
"Для нас цінно отримати таку відзнаку. Честь! Служимо українському народу! І так буде до Перемоги", — подякували музиканти під своїм дописом.
Українці радіють разом із музикантами
Підписники "Антитіл" привітали хлопців з нагородою та вважають її вручення заслуженим. Вони висловили свою думку під їхнім постом в соцмережі.
- "Антитіла" — ви п'ять найсміливіших чоловіків, яких я коли-небудь бачив. Слава Україні! Перемога Україні, від брата-англійця.
- Ви, хлопці, наші Герої !
- Щира подяка та вітання. Ви цього заслуговуєте, ви справжні патріоти. Я дуже вдячна, що мала нагоду особисто зустріти вас та трошки поспілкуватися у Флоріді.
Український гурт "Антитіла" активно займається благодійністю від початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що нещодавно Тарас Тополя із закривавленою головою розповів про волонтерство.
Раніше ми писали, що Приходько прокоментувала гучний скандал з гуртом "Антитіла".
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