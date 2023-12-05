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Тарас Тополя із закривавленою головою розповів про волонтерство

5 грудня 2023 17:32
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тарас Тополя із закривавленою головою розповів про волонтерство
Гурт "Антитіла". Фото: instagram.com/antytila_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У міжнародний День волонтера співак Тарас Тополя поділився власними емоціями від волонтерства. Артист говорить, що не припиняє з колегами боротися за свободу країни.

Світлинами з поїздок у різні напрямки України співак поділився у соціальній мережі.

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Співак Тарас Тополя активно допомагає ЗСУ. Артист зізнається, волонтерство з 2014 року є невід‘ємною частиною як життя гурту Антитіла, так і їхньої творчості.

 

 

Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official/
Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official/

"Сьогодні наша справа продовжується в діяльності нашого благодійного фонду і забезпеченням військового фронту життєво необхідними речима.Усі наші ресурси в тилу та на передовій спрямовані лише на одне — ворог має бути знищений", — говорить артист і демонструє світлини, як під час однієї з поїздок, вони з колективом потрапили у ДТП. На фото Тополя зображений із закривавленою головою.

Тополя переконує, явище волонтерства — це унікальна сторінка в історії незалежної України і приклад для усього світу. Десятки тисяч людей по всій країні, які невпинно, щосекундно працюють на благо нашої держави та на благо війська.

"З 2014 року українське волонтерство пішло на війну, і саме там, на фронті, люди роблять титанічну справу задля того, щоби Україна існувала. А ми, в тилу, маємо стояти всі плечем до плеча за нашу країну, продовжуючи невпинну роботу. І так має бути до Перемоги. Зі святом всіх нас — з Міжнародним днем волонтера!", — говорить Тополя.

Нагадаємо, Приходько прокоментувала гучний скандал з гуртом "Антитіла".

Раніше гурт "Антитіла" не скасував концерт в Дубліні, де тривають протести.

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