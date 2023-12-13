Группа "Антитела" получила награду "Волонтерская доблесть"

"Антитела" с наградой. Фото: instagram.com/antytila_official/

Украинская группа "Антитела" получила особую награду за свою благотворительную деятельность — "Волонтерская доблесть".

Музыканты поделились новостью в своем instagram.

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Группа получила награду "за весомую благотворительную помощь и всестороннее обеспечение материально-техническим имуществом военных подразделений, защищающих независимость и территориальную целостность Украины, что способствовало повышению боеспособности Сил обороны на территории Харьковщины, высокий профессионализм, проявленный в условиях вооруженной агрессии российской федерации, любовь Родины, верность украинскому народу". Вручение награды приурочили к Международному дню волонтеров.

"Для нас ценно получить такое отличие. Честь! Служим украинскому народу! И так будет к Победе", — поблагодарили музыканты под своей корреспонденцией.

Украинцы радуются вместе с музыкантами

Подписчики "Антител" поздравили ребят с наградой и считают ее вручение заслуженным. Они высказали свое мнение под их постом в соцсети.

"Антитела" — вы пять самых смелых мужчин, которых я когда-либо видел. Слава Украине! Победа Украины от брата-англичанина.

Вы, ребята, наши Герои!

Искреннее благодарность и приветствие. Вы этого заслуживаете, вы настоящие патриоты. Я очень благодарна, что имела возможность лично встретить вас и немного пообщаться во Флориде.

Украинская группа "Антитела" активно занимается благотворительностью с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что недавно Тарас Тополя с окровавленной головой рассказал о волонтерстве.

Ранее мы писали, что Приходько прокомментировала громкий скандал с группой "Антитела" .