Группа "Антитела" получила награду "Волонтерская доблесть"
Украинская группа "Антитела" получила особую награду за свою благотворительную деятельность — "Волонтерская доблесть".
Музыканты поделились новостью в своем instagram.
"Антитела" помогают украинской армии
Группа получила награду "за весомую благотворительную помощь и всестороннее обеспечение материально-техническим имуществом военных подразделений, защищающих независимость и территориальную целостность Украины, что способствовало повышению боеспособности Сил обороны на территории Харьковщины, высокий профессионализм, проявленный в условиях вооруженной агрессии российской федерации, любовь Родины, верность украинскому народу". Вручение награды приурочили к Международному дню волонтеров.
"Для нас ценно получить такое отличие. Честь! Служим украинскому народу! И так будет к Победе", — поблагодарили музыканты под своей корреспонденцией.
Украинцы радуются вместе с музыкантами
Подписчики "Антител" поздравили ребят с наградой и считают ее вручение заслуженным. Они высказали свое мнение под их постом в соцсети.
- "Антитела" — вы пять самых смелых мужчин, которых я когда-либо видел. Слава Украине! Победа Украины от брата-англичанина.
- Вы, ребята, наши Герои!
- Искреннее благодарность и приветствие. Вы этого заслуживаете, вы настоящие патриоты. Я очень благодарна, что имела возможность лично встретить вас и немного пообщаться во Флориде.
Украинская группа "Антитела" активно занимается благотворительностью с начала полномасштабного вторжения.
Напомним, что недавно Тарас Тополя с окровавленной головой рассказал о волонтерстве.
Ранее мы писали, что Приходько прокомментировала громкий скандал с группой "Антитела" .
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