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Группа Би-2 на свободе и их не депортировали в Россию — как это удалось

1 февраля 2024 15:09
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Группа Би-2 на свободе и их не депортировали в Россию - как это удалось
Солист группы Би-2 Егор "Лева" Бортник в аэропорту Израиля. Скриншот с видео BBC
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Все музыканты группы Би-2 утром первого февраля прилетели в Израиль. До этого они почти неделю провели в таиландской тюрьме.

Как удалось освободить музыкантов, рассказали на канале "Настоящее время".

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Кейс Би-2 был на столах у всех европейских МИД

Участники группы Би-2: второй солист Александр "Шура" Уман, два гитариста, барабанщик, клавишник и аранжировщик группы сегодня прилетели в Израиль.

Из миграционного центра в аэропорт задержанных сопровождал израильский консул в Таиланде Эли Сена. Самолет из Бангкока приземлился в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве в районе шести часов утра по местному времени.

 

Б-2
Солисты группы Би-2 в аэропорту Израиля. Скриншот с видео BBC

Накануне, 31 января, в Тель-Авив прилетел солист группы Егор "Лева" Бортник. Он единственный из группы объявлен в России "иностранным агентом".

Высокопоставленные чиновники-опозиционеры, принимавшие участие в "освобождении" Би-2, рассказали, что их кейс был на столах во всех европейских МИД. И именно потому, что к делу приобщилось очень много влиятельных людей, артистам удалось избежать депортации в Россию, где их ждала уголовная ответственность за антивоенные взгляды.

 

Спасатели музыкантов также отметили, что эта вся история была специально устроена спецслужбами РФ, чтобы показать, что будет с теми, кто выступает против Путина.

Что предшествовало

Артистов Би-2 задержали 25 января после концерта на Пхукете. Суд оштрафовал их за то, что музыканты работали в Таиланде без рабочих виз, въехав туристическими.

После суда членов группы снова арестовали — на этот раз силами миграционной полиции. Музыкантов отправили в центр задержания, где они находились в ужасных условиях и без связи. Им угрожали депортацией в Россию.

Причастность к задержанию музыкантов Би-2, неоднократно высказывавшихся против войны в Украине, косвенно подтверждала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, ранее мы писали, что музыкантов российской группы Би-2 содержатся в ужасных условиях в тюрьме Бангкока.

Также мы сообщали, что в Таиланде задержаны участники российской группы Би-2.

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Россия
российские звезды

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