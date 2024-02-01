Группа Би-2 на свободе и их не депортировали в Россию — как это удалось
Все музыканты группы Би-2 утром первого февраля прилетели в Израиль. До этого они почти неделю провели в таиландской тюрьме.
Как удалось освободить музыкантов, рассказали на канале "Настоящее время".
Кейс Би-2 был на столах у всех европейских МИД
Участники группы Би-2: второй солист Александр "Шура" Уман, два гитариста, барабанщик, клавишник и аранжировщик группы сегодня прилетели в Израиль.
Из миграционного центра в аэропорт задержанных сопровождал израильский консул в Таиланде Эли Сена. Самолет из Бангкока приземлился в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве в районе шести часов утра по местному времени.
Накануне, 31 января, в Тель-Авив прилетел солист группы Егор "Лева" Бортник. Он единственный из группы объявлен в России "иностранным агентом".
Высокопоставленные чиновники-опозиционеры, принимавшие участие в "освобождении" Би-2, рассказали, что их кейс был на столах во всех европейских МИД. И именно потому, что к делу приобщилось очень много влиятельных людей, артистам удалось избежать депортации в Россию, где их ждала уголовная ответственность за антивоенные взгляды.
Спасатели музыкантов также отметили, что эта вся история была специально устроена спецслужбами РФ, чтобы показать, что будет с теми, кто выступает против Путина.
Что предшествовало
Артистов Би-2 задержали 25 января после концерта на Пхукете. Суд оштрафовал их за то, что музыканты работали в Таиланде без рабочих виз, въехав туристическими.
После суда членов группы снова арестовали — на этот раз силами миграционной полиции. Музыкантов отправили в центр задержания, где они находились в ужасных условиях и без связи. Им угрожали депортацией в Россию.
Причастность к задержанию музыкантов Би-2, неоднократно высказывавшихся против войны в Украине, косвенно подтверждала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, ранее мы писали, что музыкантов российской группы Би-2 содержатся в ужасных условиях в тюрьме Бангкока.
Также мы сообщали, что в Таиланде задержаны участники российской группы Би-2.
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