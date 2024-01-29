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Музикантів російського гурту Бі-2 тримають у жахливих умовах у в'язниці Бангкока

29 січня 2024 19:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Музикантів російського гурту Бі-2 тримають у жахливих умовах у в'язниці Бангкока
Учасники гурту Бі 2. Фото: instagram.com/levab2
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Музикантів російського рок-гурту Бі-2, затриманих у Таїланді, утримують на спеці у камері просто неба в центрі тимчасового утримання міграційної поліції в Бангкоку.

Про це розповів російський журналіст та ведучий телеканалу "Дощ" Михайло Козирєв.

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У Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2 після концерту через відсутність дозволу на роботу. Музиканти заплатили штраф, проте їх знову заарештували. 

За словами російського журналіста, у музикантів відібрали засоби зв'язку, а також не надали переклад судових документів.

Крім того, стверджує Козирєв, у камеру до музикантів періодично "підсаджують" російськомовних "переговорників", які чинять на них психологічний тиск, лякаючи наслідками їхньої справи та натякаючи на хабарі.

 

Раніше про подробиці затримання у Таїланді розповіли самі музиканти Бі-2, які не підтримують війну в Україні, а лідер гурту Льова вважається "іноагентом". Вони підтвердили повідомлення, що їх заарештували через неправильно оформлені документи і їм може загрожувати депортація, зокрема до Росії.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Лева Би-2 (@levab2)

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський гурт Бі-2 не виходить на зв'язок після затримання у Таїланді. 

Також ми повідомляли, що у Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2

в'язниця
Таїланд
арешт
Росія
російські зірки

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