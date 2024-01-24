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Гурт ДахаБраха створить кліп з документальних кадрів російських обстрілів

24 січня 2024 15:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Гурт ДахаБраха створить кліп з документальних кадрів російських обстрілів
Гурт ДахаБраха. Фото: instagram.com/dakhabrakha/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український гурт ДахаБраха створюють новий альбом і хочуть долучити до цього процесу українців. Вони планують випустити кліп з фотографій "великої війни".

Музиканти розповіли про це в instagram.

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ДахаБраха створять кліп з документальних фотографій українців

Український гурт "ДахаБраха" зараз репетирує свої 4 нові пісні та одну стару, але вдосконалену. Вони ще розмірковують над тим, як представити свій новий альбом, проте мають одну ідею.

"Друзі, хочемо похвалитися вам, що вперше за майже два роки "великої війни", ДахаБраха мала плідну семиденну репетиційну сесію. Схоже на те, що тепер ми маємо чотири нові пісні і одну стару, але "вдосконалену". У нас є певні ідеї, як і коли ці пісні презентувати, і одну з них, ми записали в live-режимі і хотіли б зробити просте, але, пронизливе відео. Ідея не нова, але мусить працювати", — написав гурт.

Артисти хочуть створити кліп про реальність українського життя. Вони попросили прихильників долучитись до творчого процесу — надіслати фото з укриттів, ванних кімнат та інших схованок, де українці намагаються уникнути смерті від російських ракет.

"Це може бути "родинні" світлини з укриттів, з ванних кімнат, з коридорів і таке інше. Світлини з домашніми улюбленцями можна теж. Висилайте їх, будь ласка, на цю адресу [email protected]. Ідея в тому, щоб ще раз нагадати усім, в яких умовах живуть сьогодні українці, і що нам все ще потрібна підтримка цивілізованого світу", — попросили ДахаБраха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dakhabrakha

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