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Могилевська вперше у статусі мами представила пісню про сімейне щастя

24 січня 2024 10:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Могилевська вперше у статусі мами представила пісню про сімейне щастя
Наталія Могилевська. Фото: менеджмент артистки
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Наталія Могилевська представила музичну премʼєру "Під ковдрою". На підтримку релізу артистка відзняла музичний кліп. Режисером відеороботи стала Ольга Семьошкіна.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Нова пісня Могилевської

На початку цього року Могилевська здивувала українців відвертою новиною. Артистка повідомила, що вони разом із чоловіком під час повномасштабного вторгнення всиновили двох дівчат-сестер.

 

"Ця пісня про те, що ховається під ковдрою! Тендітні ніжні почуття, які не для всіх, які потребують захисту від зовнішніх обставин, які тому і мають назву, що вони інтимні. Почуття, які тільки й призначені для спостерігання, тільки для близьких та рідних. Особливо, якщо мова йдеться про дітей. Наше щастя тільки в наших руках. І для цього нічого не потрібно, крім кохання. Тим більше, що хоч одна ковдра вдома є у кожного", — розповідає Наталя.

Цією піснею Могилевська надихає на спогади дитинства, адже у кожного був, саме той, уявний будиночок під ковдрою, на двох стільчиках.

"Саме там були наші найбільші дитячі почуття, переживання, тривоги, найцікавіші ігри, про які наші батьки навіть не здогадувалися", — коментує співачка.

За сюжетом з Могилевською можна побачити дітей та чоловіка, які емоційно передали атмосферу теплого сімейного затишку почуттів та справжнього кохання.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей.

Раніше Потап зняв сина у своєму новому кліпі.

Наталія Могилевська
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