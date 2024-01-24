Могилевська вперше у статусі мами представила пісню про сімейне щастя
Співачка Наталія Могилевська представила музичну премʼєру "Під ковдрою". На підтримку релізу артистка відзняла музичний кліп. Режисером відеороботи стала Ольга Семьошкіна.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.
Нова пісня Могилевської
На початку цього року Могилевська здивувала українців відвертою новиною. Артистка повідомила, що вони разом із чоловіком під час повномасштабного вторгнення всиновили двох дівчат-сестер.
"Ця пісня про те, що ховається під ковдрою! Тендітні ніжні почуття, які не для всіх, які потребують захисту від зовнішніх обставин, які тому і мають назву, що вони інтимні. Почуття, які тільки й призначені для спостерігання, тільки для близьких та рідних. Особливо, якщо мова йдеться про дітей. Наше щастя тільки в наших руках. І для цього нічого не потрібно, крім кохання. Тим більше, що хоч одна ковдра вдома є у кожного", — розповідає Наталя.
Цією піснею Могилевська надихає на спогади дитинства, адже у кожного був, саме той, уявний будиночок під ковдрою, на двох стільчиках.
"Саме там були наші найбільші дитячі почуття, переживання, тривоги, найцікавіші ігри, про які наші батьки навіть не здогадувалися", — коментує співачка.
За сюжетом з Могилевською можна побачити дітей та чоловіка, які емоційно передали атмосферу теплого сімейного затишку почуттів та справжнього кохання.
Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей.
Раніше Потап зняв сина у своєму новому кліпі.
Читайте Новини.LIVE!