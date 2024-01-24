Группа ДахаБраха выпустит клип с документальными кадрами российских обстрелов

Группа "ДахаБраха". Фото: instagram.com/dakhabrakha/

Украинская группа "ДахаБраха" репетирует новый альбом и хочет приобщить к этому процессу украинцев. Они планируют создать клип с фотографиями "великой войны".

Музыканты рассказали об этом в instagram.

Читайте также:

"ДахаБраха" создадут клип с документальными фотографиями и видео украинцев

Украинская группа "ДахаБраха" сейчас репетирует свои 4 новые песни и одну старую, но усовершенствованную. Они еще размышляют о том, как представить свой новый альбом, однако имеют одну идею.

"Друзья, хотим похвастаться вам, что впервые за почти два года "великой войны" "ДахаБраха" имела плодотворную семидневную репетиционную сессию. Похоже, что теперь мы имеем четыре новых песни и одну старую, но "усовершенствованную". У нас есть определенные идеи, как и когда эти песни презентовать, и одну из них мы записали в live-режиме и хотели бы сделать простое, но пронзительное видео. Идея не новая, но должна работать", — написал группа.

Артисты хотят создать клип о реальности украинской жизни. Они попросили поклонников приобщиться к творческому процессу — прислать фото из укрытий, ванных комнат и других тайников, где украинцы пытаются избежать смерти от российских ракет.

"Это могут быть "семейные" фотографии из укрытий, из ванных комнат, из коридоров и так далее. Фотографии с домашними питомцами можно тоже. Высылайте их, пожалуйста, по этому адресу [email protected]. Идея в том, чтобы еще раз напомнить всем, в каких условиях живут сегодня украинцы, и что нам все еще нужна поддержка цивилизованного мира", — попросили "ДахаБраха".

Ранее Могилевская впервые в статусе мамы представила песню о семейном счастье.

Также Потап снял сына в своем новом клипе.