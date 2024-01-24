Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Группа ДахаБраха выпустит клип с документальными кадрами российских обстрелов arrow

Группа ДахаБраха выпустит клип с документальными кадрами российских обстрелов

24 января 2024 15:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Группа ДахаБраха выпустит клип с документальными кадрами российских обстрелов
Группа "ДахаБраха". Фото: instagram.com/dakhabrakha/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская группа "ДахаБраха" репетирует новый альбом и хочет приобщить к этому процессу украинцев. Они планируют создать клип с фотографиями "великой войны".

Музыканты рассказали об этом в instagram.

Читайте также:

"ДахаБраха" создадут клип с документальными фотографиями и видео украинцев

Украинская группа "ДахаБраха" сейчас репетирует свои 4 новые песни и одну старую, но усовершенствованную. Они еще размышляют о том, как представить свой новый альбом, однако имеют одну идею.

"Друзья, хотим похвастаться вам, что впервые за почти два года "великой войны" "ДахаБраха" имела плодотворную семидневную репетиционную сессию. Похоже, что теперь мы имеем четыре новых песни и одну старую, но "усовершенствованную". У нас есть определенные идеи, как и когда эти песни презентовать, и одну из них мы записали в live-режиме и хотели бы сделать простое, но пронзительное видео. Идея не новая, но должна работать", — написал группа.

Артисты хотят создать клип о реальности украинской жизни. Они попросили поклонников приобщиться к творческому процессу — прислать фото из укрытий, ванных комнат и других тайников, где украинцы пытаются избежать смерти от российских ракет.

"Это могут быть "семейные" фотографии из укрытий, из ванных комнат, из коридоров и так далее. Фотографии с домашними питомцами можно тоже. Высылайте их, пожалуйста, по этому адресу [email protected]. Идея в том, чтобы еще раз напомнить всем, в каких условиях живут сегодня украинцы, и что нам все еще нужна поддержка цивилизованного мира", — попросили "ДахаБраха".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dakhabrakha

Ранее Могилевская впервые в статусе мамы представила песню о семейном счастье.

Также Потап снял сына в своем новом клипе.

война
музыка
россияне
Украина
певец
украинские звезды
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме