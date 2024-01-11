Потап зняв сина у своєму новому кліпі

Потап на зйомках кліпу. Фото: instagram.com/realpotap

Потап знімає новий кліп. Шоумен поділився світлинами зі зйомок, на яких можна побачити його 15-річного сина Андрія.

Фото опублікував в Instagram.

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Шоумен Потап поділився світлинами зі зйомок нового музичного відео. На світлинах можна побачити, що у кадрі цього разу буде не лише Потап, а і його син Андрій, якому 15 років.

Репер вперше співпрацює з сином. Поки що невідомо, чи хлопець буде просто у відео, чи, можливо, виконає разом з татом новий трек.

У дописі з фото Потап дав пораду татам, які виховують синів.

"Хлопчики не слухають своїх тат, вони спостерігають за ними. Якщо ви хочете чогось навчити свого сина, просто робіть це так, як ви хочете, щоб він це робив. А коли це перетворюєш на гру, все стає ще цікавіше!" — розповів Потап.

Син Потапа Андрій на зйомках кліпу. Фото: instagram.com/realpotap

Він також написав, що чудово провів час, працюючи з сином.

"Він допомагав мені у всіх аспектах створення мого нового відео на зйомках. Це неймовірне відчуття бути на одній хвилі зі своїм сином, незабаром нова музика", — поділився шоумен.

Потап на зйомках кліпу. Фото: instagram.com/realpotap

Скоріше за все, Потап з сином зараз знаходяться у Дубаї, ОАЕ, де і знімали кліп. Це можна зрозуміти з дописів, на яких Потапа відмічали його друзі.

Нагадаємо, Ірина Горова розповіла про стосунки сина з Потапом.

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