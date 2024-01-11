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Потап зняв сина у своєму новому кліпі

11 січня 2024 18:51
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Потап зняв сина у своєму новому кліпі
Потап на зйомках кліпу. Фото: instagram.com/realpotap
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Потап знімає новий кліп. Шоумен поділився світлинами зі зйомок, на яких можна побачити його 15-річного сина Андрія. 

Фото опублікував в Instagram

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Шоумен Потап поділився світлинами зі зйомок нового музичного відео. На світлинах можна побачити, що у кадрі цього разу буде не лише Потап, а і його син Андрій, якому 15 років. 

Репер вперше співпрацює з сином. Поки що невідомо, чи хлопець буде просто у відео, чи, можливо, виконає разом з татом новий трек. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

У дописі з фото Потап дав пораду татам, які виховують синів. 

"Хлопчики не слухають своїх тат, вони спостерігають за ними. Якщо ви хочете чогось навчити свого сина, просто робіть це так, як ви хочете, щоб він це робив. А коли це перетворюєш на гру, все стає ще цікавіше!" — розповів Потап. 

 

потап
Син Потапа Андрій на зйомках кліпу. Фото: instagram.com/realpotap

Він також написав, що чудово провів час, працюючи з сином.

"Він допомагав мені у всіх аспектах створення мого нового відео на зйомках. Це неймовірне відчуття бути на одній хвилі зі своїм сином, незабаром нова музика", — поділився шоумен. 

 

Потап
Потап на зйомках кліпу. Фото: instagram.com/realpotap

Скоріше за все, Потап з сином зараз знаходяться у Дубаї, ОАЕ, де і знімали кліп. Це можна зрозуміти з дописів, на яких Потапа відмічали його друзі. 

Нагадаємо, Ірина Горова розповіла про стосунки сина з Потапом. 

Також ми писали, що Потап повернувся до України і показався з сином. 

Потап
діти
українські зірки
кліп

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