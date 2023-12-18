Гурт O.TORVALD представив рок-версію треку Наді Дорофеєвоі "вотсап" — відео

Гурт O.TORVALD. Фото: instagram.com/otorvald

Гурт O.TORVALD представив рок-версію треку Наді Дорофеєвоі "вотсап" на концерті у Києві. Цю пісню співачка випустила у січні 2023 року, а кліп наразі має 10 мільйонів переглядів на YouTube.

Відео з рок-версією пісні соліст гурту Євген Галич опублікував у Instagram.

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"Краще ніж оригінал"

Гурт O.TORVALD на своєму концерті у Києві представив рок-кавер на хіт Наді Дорофєєвої "вотсап", який співачка представила на початку цього року.

Пісня присвячена тому "внутрішньому надриву" та почуттям, які іноді накривають кожну людину. Тому у роковому аранжуванні пісня стала ще емоційнішою.

Дехто з прихильників навіть вподобав інтерпритацію від O.TORVALD більше за оригінал.

Скриншот коментаря з instagram.com/otorvald

Скриншот коментаря з instagram.com/otorvald

Скриншот коментаря з instagram.com/otorvald

Прокоментували нове звучання пісні і сама Надя Дорофєєва, і її чоловік — Михайло Кацурін. Обидвоє вподобали виконання.

Скриншот коментаря з instagram.com/otorvald

Скриншот коментаря з instagram.com/otorvald

Нагадаємо, Тарас Тополя відповів на критику від Жені Галича про "Фортецю Бахмут".

Також ми писали, що фронтмен O.Torvald Галич звернувся до фанатів з радісною новиною.