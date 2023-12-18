Группа O.TORVALD представила рок-версию трека Нади Дорофеевой "вотсап" — видео

Группа O.TORVALD. Фото: instagram.com/otorvald

Группа O.TORVALD представила рок-версию трека Нади Дорофеевой "вотсап" на концерте в Киеве. Эту песню певица выпустила в январе 2023 года, а клип имеет 10 миллионов просмотров на YouTube.

Видео с рок-версией песни солист группы Евгений Галич опубликовал в Instagram.

Читайте также:

"Лучше, чем оригинал"

Группа O.TORVALD на своем концерте в Киеве представила рок-кавер на хит Нади Дорофеевой "вотсап", который певица представила в начале этого года.

Песня посвящена тому "внутреннему надрыву" и чувствам, которые иногда накрывают каждого человека. Поэтому в роковой аранжировке песня стала еще более эмоциональной.

Некоторые из поклонников даже предпочли интерпретацию от O.TORVALD больше оригинала.

Скриншот комментария с instagram.com/otorvald

Скриншот комментария с instagram.com/otorvald

Скриншот комментария с instagram.com/otorvald

Прокомментировали новое звучание песни и сама Надя Дорофеева, и ее муж — Михаил Кацурин. Обоим понравились исполнению.

Скриншот комментария с instagram.com/otorvald

Скриншот комментария с instagram.com/otorvald

Напомним, Тарас Тополя ответил на критику от Жени Галича о "Фортеце Бахмут".

Также мы писали, что фронтмен O.Torvald Галич обратился к фанатам с радостной новостью.