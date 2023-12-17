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Тарас Тополя відповів на критику від Жені Галича про "Фортецю Бахмут"

17 грудня 2023 18:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тарас Тополя відповів на критику від Жені Галича про "Фортецю Бахмут"
Тарас Тополя у шоу "Розмова". Фото: скріншот відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Фротмен гурту "Антитіла" гнівно відповів на публічні заяви співака Жені Галича про пісню "Фортеця Бахмут". Він вважає, що йому потрібно побачити війну на власні очі, а потім вже висловлювати свою думку.

Музикант розповів про це в інтерв'ю-шоу "Розмова".

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Тарас Тополя заявив, що йому байдуже на думки інших музикантів про його творчість. Особливо це стосується треку "Фортеця Бахмут", адже музикант написав її з власних переживань та емоцій. 

"Мені пох*й, що говорить Женя Галич та інші музиканти. Щодо того, чи ця пісня потрібна була... Нехай Женя пройде через те, що пройшли "Антитіла", потім понаписує своїх пісень, на які мені також буде пох*й. Реакції інших я обговорювати не хочу", — різко висловився Тарас Тополя.

Фротмен сказав, що ця пісня була надзвичайно потрібною тоді, коли в Бахмуті велись активні бої з росіянами. Цей трек піднімав дух та вселяв надію українським військовим. Тарас Тополя наголосив, що йому важливі коментарі від бійців ЗСУ, а не тилових музикантів.

"Фортеця Бахмут" — вона була потрібною. Цю пісню співають військові. Про цю пісню вже масу коментарів дали військові. Для мене це є найбільшим показником, чи потрібна вона була. Так, потрібна! Ця пісня написана з власних переживань. Там кожне слово, де речитатив, це все власні переживання. Це все те, крізь що ми проходили. Було чітке усвідомлення, що це потрібно зробити тоді, в той момент, щоб підняти дух. І вона сталася, і вона працює. Все інше мене мало бентежить", — доступно пояснив музикант.

Женя Галич назвав "Фортецю Бахмут" спекуляцією 

Лідер гурту O.Torvald грубо висловився про нову на той момент пісню "Антитіл" під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

На його думку, ця пісня — байрактарщина, тобто спекуляція на тему війни.

"Байрактарщина — це спекуляція на тих чи інших темах, тому що це популярно. Але ще є хайпожори, які використовують у своїх піснях, творчості те, що б'є нижче пояса. Хочете прямо? Це пісня Фортеця Бахмут в той час, коли відбуваються події у Бахмуті. Як до цього ставитися? Мене це дратує. Кажу як є. Для багатьох ця пісня стала підтримучою. Історія в тому, що можна говорити про байрактарщину як про явище, але деяким людям це дійсно потрібно. Але я до цього ставлюся негативно", — наголосив артист.

Нагадаємо, що фронтмен гурту "Антитіла" прокоментував методи роботи ТЦК.

Раніше гурт "Антитіла" отримав відзнаку "Волонтерська доблесть"

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