Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гурт Rammstein зворушливо підтримав дівчинку в синьо-жовтому вбранні — відео arrow

Гурт Rammstein зворушливо підтримав дівчинку в синьо-жовтому вбранні — відео

10 липня 2024 06:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Гурт Rammstein підтримав дівчинку в сукні в кольорах прапора України
Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеман під час Europe Stadium Tour. Фото: Instagram/rammsteinofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В мережі шириться відео з одного з концертів німецького гурту Rammstein в рамках туру Europe Stadium Tour. В центрі уваги опинилась маленька дівчинка в сукні кольору українського прапора.

Відповідне відео з’явилось в соцмережі X.

Читайте також:

Гурт Rammstein підтримав дівчинку в синьо-жовтому вбранні

Під час одного з елементів шоу учасники колективу на надувному човні "плили" по глядачах. Соло-гітарист Ріхард Круспе побачив в натовпі маленьку дівчинку, яка була одягнута в сукню кольорів прапору України.

Рокер взяв її на руки, посадив у човен, який продовжив рух в напрямку сцени. На ній співав фронтмен Rammstein, 61-річний Тілль Ліндеманн.

Достовірно невідомо, в якому саме місті було знято це відео. В коментарях користувачі мережі стверджують — це було в Іспанії. Згідно з розкладом концертів на сайті Rammstein, вони відіграли єдине шоу в цій країні, а саме в Барселоні, 11 червня. 

Чи була дівчинка українкою — автор відео не повідомив. Втім, українці не приховують захват від ініціативи німецьких рокерів.

Захват від вчинку гурту Rammstein
Коментар українки про ініціативу гурту Rammstein. Скриншот: X/greenferno6

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський співак та актор Джастін Тімберлейк після п'яного інциденту планує відкрити бар. Також ми розповідали, що американська співачка Кетті Перрі здивувала образом на вечірці Dolce & Gabbana.

концерт Rammstein закордонні зірки прапор України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних