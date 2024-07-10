Гурт Rammstein підтримав дівчинку в сукні в кольорах прапора України

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеман під час Europe Stadium Tour. Фото: Instagram/rammsteinofficial

В мережі шириться відео з одного з концертів німецького гурту Rammstein в рамках туру Europe Stadium Tour. В центрі уваги опинилась маленька дівчинка в сукні кольору українського прапора.

Відповідне відео з’явилось в соцмережі X.

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Під час одного з елементів шоу учасники колективу на надувному човні "плили" по глядачах. Соло-гітарист Ріхард Круспе побачив в натовпі маленьку дівчинку, яка була одягнута в сукню кольорів прапору України.

Рокер взяв її на руки, посадив у човен, який продовжив рух в напрямку сцени. На ній співав фронтмен Rammstein, 61-річний Тілль Ліндеманн.

Где то на концерте Rammstein . pic.twitter.com/Qnm3AAsQcl — Ivo 2 🇱🇻♥️🇺🇦 (@Ivo21840813) July 9, 2024

Достовірно невідомо, в якому саме місті було знято це відео. В коментарях користувачі мережі стверджують — це було в Іспанії. Згідно з розкладом концертів на сайті Rammstein, вони відіграли єдине шоу в цій країні, а саме в Барселоні, 11 червня.

Чи була дівчинка українкою — автор відео не повідомив. Втім, українці не приховують захват від ініціативи німецьких рокерів.

Коментар українки про ініціативу гурту Rammstein. Скриншот: X/greenferno6

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