Кетті Перрі на вечірці Dolce&Gabbana — фото образу співачки

У металевій сукні та нашийнику — Кетті Перрі здивувала образом на вечірці Dolce & Gabbana
Відома американська співачка Кетті Перрі виступила на вечірці Dolce&Gabbana Alta Moda Party в Італії. Зірка зачарувала присутніх стильним брендовим корсетом та нашийником.
Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Кетті Перрі у металевому вбранні
Для заходу співачка обрала сукню із сріблястим корсетом із шнурівкою у стилі "пік-а-бу" иа міні-спідницею з кришталевими ланцюжками. Образ зірки доповнили накидка з білого ламе та кришталевих страз, повністю розшита бісером, пара високих чобіт до стегна в тон та металевий нашийник Dolce&Gabbana.
Звабливий образ вдало підкреслив її пишні груди та тонку талію. Пишне та густе темне волосся виконавиця зібрала у високий хвіст.
Кетті виконала для гостей пісню "I Kissed a Girl".
Нагадаємо, Кеті Перрі вразила оригінальною сукнею, яку вдягнула на оголене тіло. А також співачка провела відпуску в Санта-Барбарі разом із нареченим.
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