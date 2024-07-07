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У металевій сукні та нашийнику — Кетті Перрі здивувала образом на вечірці Dolce & Gabbana

7 липня 2024 13:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кетті Перрі на вечірці Dolce&Gabbana — фото образу співачки
Американська співачка Кетті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Кетті Перрі виступила на вечірці Dolce&Gabbana Alta Moda Party в Італії. Зірка зачарувала присутніх стильним брендовим корсетом та нашийником.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Кетті Перрі у металевому вбранні 

Для заходу співачка обрала сукню із сріблястим корсетом із шнурівкою у стилі "пік-а-бу" иа міні-спідницею з кришталевими ланцюжками. Образ зірки доповнили накидка з білого ламе та кришталевих страз, повністю розшита бісером, пара високих чобіт до стегна в тон та металевий нашийник Dolce&Gabbana.

Звабливий образ вдало підкреслив її пишні груди та тонку талію. Пишне та густе темне волосся виконавиця зібрала у високий хвіст.

Кетті виконала для гостей пісню "I Kissed a Girl".

Dolce&Gabbana запросили Кетті Перрі на вечірку
Співачка Кетті Перрі у нашийнику. Фото: instagram.com/katyperry/
У металевій сукні та нашийнику — Кетті Перрі здивувала образом на вечірці Dolce & Gabbana - фото 2
Співачка Кетті Перрі у нашийнику на вечірці Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry/
Кетті Перрі заспівала на вечірці Dolce&Gabbana
Співачка Кетті Перрі заспівала на вечірці Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry
Кетті Перрі у нашийнику
Співачка Кетті Перрі у стильному образі на вечірці Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry
Кетті Перрі у металевій сукні
Співачка Кетті Перрі запалила в Італії. Фото: instagram.com/katyperry

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила оригінальною сукнею, яку вдягнула на оголене тіло. А також співачка провела відпуску в Санта-Барбарі разом із нареченим.

Кеті Перрі закордонні зірки фотосесія сукня відомі бренди мода-2024

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