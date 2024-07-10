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Группа Rammstein трогательно поддержала девочку в сине-желтом наряде — видео

10 июля 2024 06:32
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Стас Кожушко
Редактор
Группа Rammstein поддержала девочку в платье в цветах флага Украины
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеман во время Europe Stadium Tour. Фото: Instagram/rammsteinofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В сети распространяется видео с одного из концертов немецкой группы Rammstein в рамках тура Europe Stadium Tour. В центре внимания оказалась маленькая девочка в платье цвета украинского флага.

Соответствующее видео появилось в соцсети X.

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Группа Rammstein поддержала девочку в сине-желтом наряде

Во время одного из элементов шоу участники коллектива на надувной лодке "плыли" по зрителям. Соло-гитарист Рихард Круспе увидел в толпе маленькую девочку, одетую в платье цветов флага Украины.

Рокер взял ее на руки, посадил в лодку, которая продолжила движение в направлении сцены. На ней пел фронтмен Rammstein, 61-летний Тилль Линдеманн.

Достоверно неизвестно, в каком городе было снято это видео. В комментариях пользователи сети утверждают — это было в Испании. Согласно расписанию концертов на сайте Rammstein, они отыграли единственное шоу в этой стране, а именно в Барселоне, 11 июня.

Была ли девочка украинкой — автор видео не сообщил. Впрочем, украинцы не скрывают восторг от инициативы немецких рокеров.

Восторг от поступка группы Rammstein
Комментарий украинки об инициативе группы Rammstein. Скриншот: X/greenferno6

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