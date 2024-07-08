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Джастін Тімберлейк після п'яного інциденту відкриє бар зі скандальною зіркою

8 липня 2024 13:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Джастін Тімберлейк після п'яного інциденту відкриє бар зі скандальною зіркою
Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співак Джастін Тімберлейк планує відкрити спортбар разом із гольфістом Тайгером Вудсом, який, як і сам співак, у минулому був заарештований поліцією за керування у нетверезому стані. Знаменитості перетворять на спортбар приміщення старого кінотеатру, яке розташоване в Шотландії, в місті Сент-Ендрюс. Власники кінотеатру вже дали добро, оскільки відвідуваність зали низька і бізнес не приносить великого прибутку.

Про це повідомляє TMZ.

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У барі Вудса і Тімберлейка T-Squared Social, практично аналогічному закладу в Нью-Йорку з такою самою назвою, відвідувачі зможуть не лише випити, а й розважитися грою в дротики, боулінг і навіть гольф на спеціальних симуляторах. Також співак і гольфіст хочуть зберегти великі екрани кінотеатру.

 

Гольфіст Тайгер Вудс. Фото: instagram.com/tigerwoods/
Гольфіст Тайгер Вудс. Фото: instagram.com/tigerwoods/

 

Нещодавно Джастін Тімберлейк потрапив у великий скандал — у розпал концертного туру його заарештували за керування у нетверезому стані. Це сталося після вечірки у готелі. Співак проїхав на знак "Стоп" і спробував втекти від поліцейських, які це помітили, але його зупинили. Співробітники поліції провели тест на тверезість, за результатами якого Тімберлійка затримали. Незабаром після цього увагу громадськості привернуло відео з концерту Джастіна, в якому у співака було змарніле обличчя і почервонілі витріщені очі. Через це багато хто вирішив, що він вийшов п'яним на сцену або перебував під впливом речовин.

Історія з арештом за керування у нетверезому стані була і в житті Тайгера Вудса. У 2017 році поліцейські знайшли гольфіста, коли він знаходився непритомним у своїй автівці, припаркованій на узбіччі дороги. Машину було пошкоджено, а токсикологічні аналізи, які взяли у Вудса, показали сліди п'яти різних наркотичних речовин у його організмі.

Нагадаємо, поліція не впізнала зірку у Джастіні Тімбелейку. А раніше ми писали, що у мережі показали фото Джастіна Тімберлейка у наручниках. 

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