Вперше за дев'ять років Гвен Стефані возз'єдналася з No Doubt — відео

Гвен Стефані возз'єдналася з No Doubt — вони не виступали разом дев'ять років
Цими вихідними в американському Індіо (штат Каліфорнія) стартував популярний фестиваль музики та мистецтва Coachella. Окрім, зокрема, співачок Біллі Айліш та Лани Дель Рей на ньому виступила і 54-річна Гвен Стефані, яка об’єдналась з учасниками гурту No Doubt.
Про це повідомляє видання Page Six.
Об'єднання гурту No Doubt на Coachella
Останній концерт музиканти разом відіграли у 2015 році. Тож на виступ No Doubt у повному складі на чолі з фронтвумен Гвен Стефані приїхали чимало гостей фестивалю.
"Пройшло дев’ять чортових років! Я думаю, що нам варто прибрати пил зі старого л**на", — вигукнула Гвен на сцені, де до неї приєдналися басист Тоні Канал, гітарист Том Дюмон і барабанщик Адріан Янг.
HINO ATEMPORAL! ❤️ Um dos momentos mais aguardados do show do No Doubt, sem dúvida foi esse aqui. Don’t Speak é mais que a música de maior impacto global da banda: é um dos maiores clássicos do rock alternativo da década de 1990 #Coachella pic.twitter.com/Kxgb8siq3l— Ednaldo da Fonseca (@EdnaldoFonseca_) April 14, 2024
Гурт, який було засновано у 1986 році, залишався вірним своєму стилю протягом усього свого 80-хвилинного сету. У соцмережах гості Coachella назвали виступ "абсолютно феноменальним", "таким культовим" і "одним із найкращих шоу року".
Образ Стефані складався з укороченого топу, бюстгальтера в тон і штанів із застібками на блискавці поверх чорних колготок у сіточку, доповнених її знаменитими зачесаними пучками та насичено-червоною помадою.
Гурт виконав такі хіти, зокрема, як Hella Good, It’s My Life, Underneath It All, Sunday Morning і Don’t Speak. Музичний колектив завершив свій сет піснею Spiderwebs (хіт з альбому 1995 року Tragic Kingdom). Після шоу Гвен Стефані записала сторіз з приватного літака. На відео вона подякувала всім, хто став свідком возз'єднання. Про плани на спільне турне музиканти не повідомили.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Меган Фокс з'явилася на вечірці Coachella у новому образі. Також ми розповідали, що стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер, матері сестер Кардаш’ян.
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