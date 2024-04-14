Вперше за дев'ять років Гвен Стефані возз'єдналася з No Doubt — відео

Гурт No Doubt на сцені фестивалю Coachella. Фото: X/coachella

Цими вихідними в американському Індіо (штат Каліфорнія) стартував популярний фестиваль музики та мистецтва Coachella. Окрім, зокрема, співачок Біллі Айліш та Лани Дель Рей на ньому виступила і 54-річна Гвен Стефані, яка об’єдналась з учасниками гурту No Doubt.

Про це повідомляє видання Page Six.

Читайте також:

Об'єднання гурту No Doubt на Coachella

Останній концерт музиканти разом відіграли у 2015 році. Тож на виступ No Doubt у повному складі на чолі з фронтвумен Гвен Стефані приїхали чимало гостей фестивалю.

"Пройшло дев’ять чортових років! Я думаю, що нам варто прибрати пил зі старого л**на", — вигукнула Гвен на сцені, де до неї приєдналися басист Тоні Канал, гітарист Том Дюмон і барабанщик Адріан Янг.

HINO ATEMPORAL! ❤️ Um dos momentos mais aguardados do show do No Doubt, sem dúvida foi esse aqui. Don’t Speak é mais que a música de maior impacto global da banda: é um dos maiores clássicos do rock alternativo da década de 1990 #Coachella pic.twitter.com/Kxgb8siq3l — Ednaldo da Fonseca (@EdnaldoFonseca_) April 14, 2024

Гурт, який було засновано у 1986 році, залишався вірним своєму стилю протягом усього свого 80-хвилинного сету. У соцмережах гості Coachella назвали виступ "абсолютно феноменальним", "таким культовим" і "одним із найкращих шоу року".

Образ Стефані складався з укороченого топу, бюстгальтера в тон і штанів із застібками на блискавці поверх чорних колготок у сіточку, доповнених її знаменитими зачесаними пучками та насичено-червоною помадою.

Гурт виконав такі хіти, зокрема, як Hella Good, It’s My Life, Underneath It All, Sunday Morning і Don’t Speak. Музичний колектив завершив свій сет піснею Spiderwebs (хіт з альбому 1995 року Tragic Kingdom). Після шоу Гвен Стефані записала сторіз з приватного літака. На відео вона подякувала всім, хто став свідком возз'єднання. Про плани на спільне турне музиканти не повідомили.

Гурт No Doubt на сцені фестивалю Coachella. Фото: X/coachella

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Меган Фокс з'явилася на вечірці Coachella у новому образі. Також ми розповідали, що стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер, матері сестер Кардаш’ян.