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Гвен Стефані возз'єдналася з No Doubt — вони не виступали разом дев'ять років

14 квітня 2024 15:01
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Стас Кожушко
Редактор
Вперше за дев'ять років Гвен Стефані возз'єдналася з No Doubt — відео
Гурт No Doubt на сцені фестивалю Coachella. Фото: X/coachella
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цими вихідними в американському Індіо (штат Каліфорнія) стартував популярний фестиваль музики та мистецтва Coachella. Окрім, зокрема, співачок Біллі Айліш та Лани Дель Рей на ньому виступила і 54-річна Гвен Стефані, яка об’єдналась з учасниками гурту No Doubt.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Об'єднання гурту No Doubt на Coachella

Останній концерт музиканти разом відіграли у 2015 році. Тож на виступ  No Doubt у повному складі на чолі з фронтвумен Гвен Стефані приїхали чимало гостей фестивалю. 

"Пройшло дев’ять чортових років! Я думаю, що нам варто прибрати пил зі старого л**на", — вигукнула Гвен на сцені, де до неї приєдналися басист Тоні Канал, гітарист Том Дюмон і барабанщик Адріан Янг.

Гурт, який було засновано у 1986 році, залишався вірним своєму стилю протягом усього свого 80-хвилинного сету. У соцмережах гості Coachella назвали виступ "абсолютно феноменальним", "таким культовим" і "одним із найкращих шоу року".

Образ Стефані складався з укороченого топу, бюстгальтера в тон і штанів із застібками на блискавці поверх чорних колготок у сіточку, доповнених її знаменитими зачесаними пучками та насичено-червоною помадою.

Гурт виконав такі хіти, зокрема, як Hella Good, It’s My Life, Underneath It All, Sunday Morning і Don’t Speak. Музичний колектив завершив свій сет піснею Spiderwebs (хіт з альбому 1995 року Tragic Kingdom). Після шоу Гвен Стефані записала сторіз з приватного літака. На відео вона подякувала всім, хто став свідком возз'єднання. Про плани на спільне турне музиканти не повідомили.

Гвен Стефані возз'єдналася з No Doubt — вони не виступали разом дев'ять років - фото 1
Гурт No Doubt на сцені фестивалю Coachella. Фото: X/coachella

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Меган Фокс з'явилася на вечірці Coachella у новому образі. Також ми розповідали, що стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер, матері сестер Кардаш’ян.

музика
фестиваль
Гвен Стефані
закордонні зірки

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