Впервые за девять лет Гвен Стефани воссоединилась с No Doubt — видео

Группа No Doubt на сцене фестиваля Coachella. Фото: X/coachella

В эти выходные в американском Индио (штат Калифорния) стартовал популярный фестиваль музыки и искусства Coachella. Кроме певиц Билли Айлиш и Ланы Дель Рэй на нем выступила и 54-летняя Гвен Стефани, которая объединилась с участниками группы No Doubt.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Объединение группы No Doubt на Coachella

Последний концерт музыканты вместе отыграли в 2015 году. Поэтому на выступление No Doubt в полном составе во главе с фронтвумен Гвеном Стефани приехало немало гостей фестиваля.

"Прошло девять чертовых лет! Я думаю, что нам стоит прибрать пыль со старого де**ма", — воскликнула Гвен на сцене, где к ней присоединились басист Тони Канал, гитарист Том Дюмон и барабанщик Адриан Янг.

HINO ATEMPORAL! ❤️ Um dos moments mais aguardados к show do No Doubt, sem dúvida foi esse aqui. Don't Speak é mais que a música de maior impacte global da banda: é um dos maiores clásicos do rock alternativo da década de 1990 #Coachella pic.twitter.com/Kxgb8siq3l - Ednaldo da Fonseca (@EdnaldoFonseca_) 14 апреля 2024

Группа, основанная в 1986 году, оставалась верна своему стилю на протяжении всего своего 80-минутного сета. В соцсетях гости Coachella назвали выступление "совершенно феноменальным", "таким культовым" и "одним из лучших шоу года".

Образ Стефани состоял из укороченного топа, бюстгальтера в тон и брюк с застежками на молнии поверх черных колготок в сеточку, дополненных ее знаменитыми зачесанными пучками и насыщенно красной помадой.

Группа исполнила такие хиты, в частности, как Hella Good, It's My Life, Underneath It All, Sunday Morning и Don't Speak. Музыкальный коллектив завершил свой сет песней Spiderwebs (хит из альбома 1995 года Tragic Kingdom). После шоу Гвен Стефани записала сториз из частного самолета. На видео она поблагодарила всех, кто стал свидетелем воссоединения.

Группа No Doubt на сцене фестиваля Coachella. Фото: X/coachella

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Меган Фокс появилась на вечеринке Coachella в новом образе. Также мы рассказывали, что стала известна причина смерти единственной сестры Крис Дженнер, матери сестер Кардашьян.