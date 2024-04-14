Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гвен Стефани воссоединилась с No Doubt — они не выступали вместе девять лет arrow

Гвен Стефани воссоединилась с No Doubt — они не выступали вместе девять лет

14 апреля 2024 15:01
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Впервые за девять лет Гвен Стефани воссоединилась с No Doubt — видео
Группа No Doubt на сцене фестиваля Coachella. Фото: X/coachella
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В эти выходные в американском Индио (штат Калифорния) стартовал популярный фестиваль музыки и искусства Coachella. Кроме певиц Билли Айлиш и Ланы Дель Рэй на нем выступила и 54-летняя Гвен Стефани, которая объединилась с участниками группы No Doubt.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Объединение группы No Doubt на Coachella

Последний концерт музыканты вместе отыграли в 2015 году. Поэтому на выступление No Doubt в полном составе во главе с фронтвумен Гвеном Стефани приехало немало гостей фестиваля.

"Прошло девять чертовых лет! Я думаю, что нам стоит прибрать пыль со старого де**ма", — воскликнула Гвен на сцене, где к ней присоединились басист Тони Канал, гитарист Том Дюмон и барабанщик Адриан Янг.

Группа, основанная в 1986 году, оставалась верна своему стилю на протяжении всего своего 80-минутного сета. В соцсетях гости Coachella назвали выступление "совершенно феноменальным", "таким культовым" и "одним из лучших шоу года".

Образ Стефани состоял из укороченного топа, бюстгальтера в тон и брюк с застежками на молнии поверх черных колготок в сеточку, дополненных ее знаменитыми зачесанными пучками и насыщенно красной помадой.

Группа исполнила такие хиты, в частности, как Hella Good, It's My Life, Underneath It All, Sunday Morning и Don't Speak. Музыкальный коллектив завершил свой сет песней Spiderwebs (хит из альбома 1995 года Tragic Kingdom). После шоу Гвен Стефани записала сториз из частного самолета. На видео она поблагодарила всех, кто стал свидетелем воссоединения.

Гвен Стефани воссоединилась с No Doubt — они не выступали вместе девять лет - фото 1
Группа No Doubt на сцене фестиваля Coachella. Фото: X/coachella

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Меган Фокс появилась на вечеринке Coachella в новом образе. Также мы рассказывали, что стала известна причина смерти единственной сестры Крис Дженнер, матери сестер Кардашьян.

музыка
фестиваль
Гвен Стефани
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины