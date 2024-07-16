Колишній Ані Лорак розбігся з дівчиною, а вона зробила аборт — фото

Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу та його колишня дівчина Анастасія. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Анастасія повідомила про розрив стосунків з колишнім чоловіком співачки Ані Лорак. Вона була вагітна від бізнесмена Мурата Налкакіоглу, однак вимушено зробила аборт.

Про це розповіла в Instagram.

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Модель Анастасія розповіла, що перервала вагітність від бізнесмена та екса Ані Лорак Мурата Налкакіоглу. Операцію провели на 5-6 тижні вагітності. Свої слова дівчина підтвердила медичною довідкою.

"Я б дуже хотіла бути мамою вдруге і бути щасливою дружиною. Вірю, що це коли-небудь буде. Головне, обирайте правильних, чесних, стабільних чоловіків, які не на словах і присягах, а на ділі будуть для вас", — написала колишня Налкакіоглу.

Модель Анастасія зробила аборт від бізнесмена Мурата Налкакіоглу. Фото: instagram/anastasija_foxy2

Анастасія називаю цю тему "великим болем" і помітно, що вона переживає через ситуацію, в якій опинилась.

Модель підтвердила, що вони все-таки розірвали стосунки з Муратом, однак деталями не поділилась.

"Сподіваюся, ця тема для вас і мене тепер буде закрита! І прошу вас, не вірте ніколи словам. Спостерігайте, лише вчинки та дії. Не потрапляйте в ілюзії, які вам створюють, і самообман", — додала блогерка.

Колишня дівчина бізнесмена Мурата Налкакіоглу. Фото: instagram/anastasija_foxy2

Відомо, що Анастасія та Мурат почали зустрічатись у 2023 році, втім на початку цього літа вони вперше заявили про проблеми. Навіть розбіглись, потім дали собі другий шанс. Втім, схоже ці стосунки завершились остаточно.

Нагадаємо, ми розповідали про те, як Анастасія відреагувала на звістку про вагітність від колишнього чоловіка Ані Лорак. Також Мурат Налкакіоглу натякав, що хоче одружитися втретє з коханою.