Колишній Ані Лорак розбігся з дівчиною, а вона зробила аборт — фото

Я би дуже хотіла бути мамою — колишня екса Ані Лорак вимушено перервала вагітність
Анастасія повідомила про розрив стосунків з колишнім чоловіком співачки Ані Лорак. Вона була вагітна від бізнесмена Мурата Налкакіоглу, однак вимушено зробила аборт.
Про це розповіла в Instagram.
Колишня Мурата Налкакіоглу перервала вагітність від нього
Модель Анастасія розповіла, що перервала вагітність від бізнесмена та екса Ані Лорак Мурата Налкакіоглу. Операцію провели на 5-6 тижні вагітності. Свої слова дівчина підтвердила медичною довідкою.
"Я б дуже хотіла бути мамою вдруге і бути щасливою дружиною. Вірю, що це коли-небудь буде. Головне, обирайте правильних, чесних, стабільних чоловіків, які не на словах і присягах, а на ділі будуть для вас", — написала колишня Налкакіоглу.
Анастасія називаю цю тему "великим болем" і помітно, що вона переживає через ситуацію, в якій опинилась.
Модель підтвердила, що вони все-таки розірвали стосунки з Муратом, однак деталями не поділилась.
"Сподіваюся, ця тема для вас і мене тепер буде закрита! І прошу вас, не вірте ніколи словам. Спостерігайте, лише вчинки та дії. Не потрапляйте в ілюзії, які вам створюють, і самообман", — додала блогерка.
Відомо, що Анастасія та Мурат почали зустрічатись у 2023 році, втім на початку цього літа вони вперше заявили про проблеми. Навіть розбіглись, потім дали собі другий шанс. Втім, схоже ці стосунки завершились остаточно.
Нагадаємо, ми розповідали про те, як Анастасія відреагувала на звістку про вагітність від колишнього чоловіка Ані Лорак. Також Мурат Налкакіоглу натякав, що хоче одружитися втретє з коханою.
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