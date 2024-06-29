Дружина колишнього чоловіка Ані Лорак Вагітна

Мурат Налчаджіоглу з новою дружиною. Фото: Instagram

Можливо, найближчим часом у дочки Ані Лорак з'явиться брат чи сестра. Втім, тут є певна особливість — дитина народиться у теперішньої дружини колишнього чоловіка співачки.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 29 червня.

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Повідомлення про вагітність. Фото: скриншот

Неочікувана вагітність

У дочки Ані Лорак з'явиться або брат, або сестра. Щоправда, ситуація достатньо заплутана. Теперішня дружина колишнього чоловіка Ані Лорак виклала фото з текстом і написала повідомлення про "попутника, з яким їй не пощастило". Мурат, колишній чоловік Лорак, у свою чергу, налаяв її за те, що вона всім сказала, що вагітна.

"Коротше, все як у дешевому турецькому серіалі", — говориться у повідомленні на Telegram-каналі Harley Quinn.

Реакція Мурата Налчаджилоглу. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що ексчоловік співачки Ані Лорак, яка продовжує працювати в Росії, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу натякнув на третє весілля. Причому попереднє він відгуляв під Києвом влітку минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, як музичні виконавці Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували річницю весілля. Також ми розповідали, що голлівудські актори Наомі Воттс і Біллі Крудап зіграли друге весілля у Мехіко.