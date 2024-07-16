Бывший Ани Лорак разбежался с девушкой, а она сделала аборт.

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и его бывшая Анастасия девушка. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Анастасия сообщила о разрыве отношений с бывшим мужем певицы Ани Лорак. Она была беременна от бизнесмена Мурата Налкакиоглу, однако вынужденно совершила аборт.

Об этом рассказала в Instagram.

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Модель Анастасия рассказала, что прервала беременность от бизнесмена и экса Ани Лорак Мурата Налкакиоглу. Операция была проведена на 5-6 неделе беременности. Свои слова девушка подтвердила медицинской справкой.

"Я бы очень хотела быть мамой во второй раз и быть счастливой женой. Верю, что это когда-нибудь будет. Главное, выбирайте правильных, честных, стабильных мужчин, которые не на словах и присягах, а на деле будут для вас", — написала бывшая Налкакиоглу.

Модель Анастасия сделала аборт от бизнесмена Мурата Налкакиоглу. Фото: instagram/anastasija_foxy2

Анастасия называю эту тему "большой болью" и заметно, что она переживает из-за ситуации, в которой оказалась.

Модель подтвердила, что они все-таки разорвали отношения с Муратом, однако деталями не поделилась.

"Надеюсь, эта тема для вас и меня теперь будет закрыта! И прошу вас, не верьте никогда словам. Наблюдайте, только поступки и действия. Не попадайте в создаваемые иллюзии и самообман", — добавила блогер.

Бывшая девушка бизнесмена Мурата Налкакиоглу. Фото: instagram/anastasija_foxy2

Известно, что Анастасия и Мурат начали встречаться в 2023 году, впрочем, в начале этого лета они впервые заявили о проблемах. Даже разбежались, потом дали любви второй шанс, но похоже, что эти отношения завершились окончательно.

Напомним, мы рассказывали о том, как Анастасия отреагировала на известие о беременности от бывшего мужа Ани Лорак. Также Мурат Налкакиоглу намекал, что хочет жениться в третий раз на любимой.