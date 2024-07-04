Валерія та Йосип Пригожин поїхали з Росії — деталі

Російська співачка Валерія з чоловіком Йосипом Пригожиним. Фото: росЗМІ

Російська співачка Валерія та її чоловік Йосип Пригожин виїхали з РФ. Хоча публічно підтримували політику президента Володимира Путіна і вторгнення росіян в Україну.

Про це співачка написала у себе на сторінці в Instagram.

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Співачка Валерія з чоловіком вирушили до Сербії. Артистка у підписі під фото назвала цю країну "братською", але чому покинула рідну Москву не пояснила.

Відомо, що Валерія ще у 2014 році, коли Росія напала на Україну та анексувала Крим і частину східних областей, висловила свою проросійську позицію. Її чоловік Йосип Пригожин підтримав анексію Криму і навіть написав офіційного листа президенту Володимиру Путіну зі словами підтримки його дій.

Співачка Валерія з чоловіком Йосипом Пригожиним поїхала з РФ. Фото: росЗМІ

У 2018 році Валерія навіть була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах. Також співачка схвально відгукнулась щодо повномасштабного вторгнення окупантів. У 2022 році виступила у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь роковин незаконної анексії Криму.

У липні 2023 року Валерія потрапила до списку росіян, на яких Канада наклала санкції. Звинувачення — "використання мистецтва для пропаганди вторгнення Росії в Україну".

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