Американський репер Каньє Вест. Фото: Reuters

Американського репера та дизайнера власного бренду одягу та взуття Каньє Веста помітили у Москві. Попередньо, артист не організовував виступів у Росії.

Про це повідомила продюсерка та путіністка Яна Рудковська та підхопили відомі росЗМІ.

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Каньє Вест прогулюється вулицями Москви

У мережі почали ширитися відео, на якому репер нібито прогулюється підземним переходом у Москві. Рудковська стверджує, що він зупинився у центрі міста.

За даними росЗМІ, репер приїхав на ювілей до головного дизайнера його бренду Yeezy Гоші Рубчинського. Він святкував день народження 29 червня. Зазначається, що приватний борт Каньє Веста приземлився в суботу у "Внуково-3".

Ювілей начебто святкували в ресторані "Белуга", де дизайнер пригощав репера чорною ікрою та горілкою.

Хто такий Гоша Рубчинський

Він є доволі скандальною особистістю у Росії. У 2018 році його звинуватили у педофілії за те, що він просив у 16-річного підлітка фото інтимного характеру.

Російський дизайнер Гоша Рубчинський. Фото: росЗМІ

Рубчинський підтримує криваву політику Кремля і у своїх колекціях використовує російський триколор та написи "Росія".

Нагадаємо, Каньє Вест вирушив зі скандальною дружиною на шопінг. А раніше Каньє Вест прокоментував звинувачення колишньої помічниці у домаганнях.