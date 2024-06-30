Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Каньє Веста помітили у Москві — росЗМІ arrow

Каньє Веста помітили у Москві — росЗМІ

30 червня 2024 13:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Каньє Вест прогулюється вулицями Москви
Американський репер Каньє Вест. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американського репера та дизайнера власного бренду одягу та взуття Каньє Веста помітили у Москві. Попередньо, артист не організовував виступів у Росії.

Про це повідомила продюсерка та путіністка Яна Рудковська та підхопили відомі росЗМІ.

Читайте також:

Каньє Вест прогулюється вулицями Москви

У мережі почали ширитися відео, на якому репер нібито прогулюється підземним переходом у Москві. Рудковська стверджує, що він зупинився у центрі міста.

За даними росЗМІ, репер приїхав на ювілей до головного дизайнера його бренду Yeezy Гоші Рубчинського. Він святкував день народження 29 червня. Зазначається, що приватний борт Каньє Веста приземлився в суботу у "Внуково-3".

Ювілей начебто святкували в ресторані "Белуга", де дизайнер пригощав репера чорною ікрою та горілкою.

Хто такий Гоша Рубчинський 

Він є доволі скандальною особистістю у Росії. У 2018 році його звинуватили у педофілії за те, що він просив у 16-річного підлітка фото інтимного характеру.

Каньє Веста помітили у Москві — росЗМІ - фото 1
Російський дизайнер Гоша Рубчинський. Фото: росЗМІ 

Рубчинський підтримує криваву політику Кремля і у своїх колекціях використовує російський триколор та написи "Росія".

Нагадаємо, Каньє Вест вирушив зі скандальною дружиною на шопінг. А раніше Каньє Вест прокоментував звинувачення колишньої помічниці у домаганнях. 

скандал
Каньє Вест
Москва
закордонні зірки
Дизайн
Росія
відомі бренди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони