Максим Галкін та Алла Пугачова розлучаються — деталі

Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін. Фото: instagram/maxgalkinru

Зіркове подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова разом вже майже 25 років, втім нині з'явились чутки про їхнє ймовірне розлучення. Артисти переживають сімейну кризу.

Про це заявив російський шоумен Стас Барецький для росЗМІ.

Читайте також:

У стосунках Максим Галкін та Алла Пугачова — криза

Артисти у стосунках близько 25 років, втім одружені — 13. Мають двох дітей-двійнят Гаррі і Лізу, яким виповнилося вже по 10 років.

Співачка Алла Пугачова свариться з Максимом Галкіним. Фото: instagram/maxgalkinru

Російський шоумен Стас Барецький, який підтримує політику Володимира Путін, раптово заявив, що в їхніх взаєминах настала криза. Мовляв, багато сперечаються і ініціаторкою скандалів є сама Пугачова, натомість Галкін намагається згладити ситуацію. Тому пропагандист припустив, що вони на межі розлучення, після якого зіркам доведеться довго судитися.

Російський шоумен Стас Барецький. Фото: росЗМІ

Окрім того, Барецький порадив Пугачовій не спілкуватися з рідними, які начебто "зливають" сімейні таємниці. Хоча, за його словами, співачка не підтримує стосунки зі старшою донькою Крістіною Орбакайте, а також не спілкується з онуками. Однак, все ж таки родина Пугачової проти розлучення.

Максим Галкін та Алла Пугачова переживають кризу. Фото: instagram/maxgalkinru

Невідомо, чи правда його слова чи наклеп. Адже, Пугачова та Галкін публічно осуджують політику правителя Кремля Володимира Путіна, виїхали з країни та живуть в Ізраїлі.

Максим Галкін не хоче розлучатися з Аллою Пугачовою. Фото: instagram/maxgalkinru

Нагадаємо, Максим Галкін публічно висловив слова підтримки українським родинам після обстрілу Харкова. Також гуморист розкритикував наклеп про те, що він нібито втік з Ізраїлю через "обстріл" Іранку.