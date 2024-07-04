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Відомий путініст заявив, що Пугачова та Галкін на межі розлучення

4 липня 2024 13:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Максим Галкін та Алла Пугачова розлучаються — деталі
Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін. Фото: instagram/maxgalkinru
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зіркове подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова разом вже майже 25 років, втім нині з'явились чутки про їхнє ймовірне розлучення. Артисти переживають сімейну кризу.

Про це заявив російський шоумен Стас Барецький для росЗМІ.

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У стосунках Максим Галкін та Алла Пугачова — криза

Артисти у стосунках близько 25 років, втім одружені — 13. Мають двох дітей-двійнят Гаррі і Лізу, яким виповнилося вже по 10 років.

Співачка Алла Пугачова свариться з Максимом Галкіним. Фото: instagram/maxgalkinru
Співачка Алла Пугачова свариться з Максимом Галкіним. Фото: instagram/maxgalkinru

Російський шоумен Стас Барецький, який підтримує політику Володимира Путін, раптово заявив, що в їхніх взаєминах настала криза. Мовляв, багато сперечаються і ініціаторкою скандалів є сама Пугачова, натомість Галкін намагається згладити ситуацію. Тому пропагандист припустив, що вони на межі розлучення, після якого зіркам доведеться довго судитися. 

Російський шоумен Стас Барецький. Фото: росЗМІ
Російський шоумен Стас Барецький. Фото: росЗМІ

Окрім того, Барецький порадив Пугачовій не спілкуватися з рідними, які начебто "зливають" сімейні таємниці. Хоча, за його словами, співачка не підтримує стосунки зі старшою донькою Крістіною Орбакайте, а також не спілкується з онуками. Однак, все ж таки родина Пугачової проти розлучення.

Максим Галкін та Алла Пугачова переживають кризу. Фото: instagram/maxgalkinru
Максим Галкін та Алла Пугачова переживають кризу. Фото: instagram/maxgalkinru

Невідомо, чи правда його слова чи наклеп. Адже, Пугачова та Галкін публічно осуджують політику правителя Кремля Володимира Путіна, виїхали з країни та живуть в Ізраїлі. 

Максим Галкін не хоче розлучатися з Аллою Пугачовою. Фото: instagram/maxgalkinru
Максим Галкін не хоче розлучатися з Аллою Пугачовою. Фото: instagram/maxgalkinru

Нагадаємо, Максим Галкін публічно висловив слова підтримки українським родинам після обстрілу Харкова. Також гуморист розкритикував наклеп про те, що він нібито втік з Ізраїлю через "обстріл" Іранку.

шлюб розлучення Алла Пугачова Максим Галкін Росія російські зірки

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