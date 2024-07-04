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Как мыши с корабля — певица Валерия с мужем покинули РФ

4 июля 2024 19:14
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Валерия и Иосиф Пригожин уехали из России.
Российская певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. Фото: росСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Российская певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин уехали из РФ. Хотя публично поддерживали политику президента Владимира Путина и вторжение россиян в Украину.

Об этом певица написала у себя на странице в Instagram.

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Певица Валерия с мужем отправилась в Сербию. Артистка в подписи под фото назвала эту страну "братской", но почему покинула родную Москву не объяснила.

Известно, что Валерия еще в 2014 году, когда Россия напала на Украину и аннексировала Крым и часть восточных областей, высказала свою пророссийскую позицию. Ее муж Иосиф Пригожин поддержал аннексию Крыма и даже написал официальное письмо президенту Владимиру Путину со словами поддержки его действий.

Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным уехала из РФ. Фото: росСМИ
Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным уехала из РФ. Фото: росСМИ

В 2018 году Валерия даже была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Также певица одобрительно отозвалась о полномасштабном вторжении оккупантов. В 2022 году выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины незаконной аннексии Крыма.

В июле 2023 года Валерия попала в список россиян, на которых Канада наложила санкции. Обвинение — "использование искусства для пропаганды вторжения России в Украину".

Напомним, российский шоумен рассказал о кризисе отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Также репера Канье Веста заметили в России.

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