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Як принцеса Діана відреагувала б на ворожнечу між синами — експерт

12 квітня 2024 22:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ворожнеча між принцами Гаррі та Вільямом — яка б була реакція принцеси Діани
Король Чарльз та принцеса Діана з дітьми. Фото: instagram.com/princesssdianaa
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Королівський експерт Том Квінн розповів, як принцеса Діана відреагувала б на конфлікт між її синами. Вона, на його думку, збожеволіла б.

Про це пише Мirror.

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Письменник і королівський експерт Том Квінн вважає, що для Діани було б важко пережити таку драму. Принц Вільям не спілкується з принцем Гаррі після того, як він розкрив сімейні таємниці в своїх мемуарах "Спейр" і серіалі "Гаррі і Меган".

"Діана, з якою я зустрічався кілька разів, абсолютно збожеволіла б, побачивши, що її сини ворогують так, як вони ворогують досі. Раніше вони билися, як кішки з собаками, коли були маленькими, але це був звичайний хлоп'ячий дебош", — заявив Том Квінн.

Хоча принци в дитинстві і сварились, втім такої токсичної атмосфери не було. Їхня мати була б стривожена ситуацією, якщо б трагічно не загинула.

"Діана була б дуже засмучена цим. Але вона б і розлютилася — вона б стукнула їхніми головами!" — вважає експерт.

Принцеса Діана трагічно померла в серпні 1997 року після смертельної автокатастрофи в Парижі. Вільяму було тоді лише 15, а Гаррі — 12 років. Вони важко переживали втрату, адже дуже любили маму.

Ще кілька років тому принци дружили та збирались практично разом правити країною. Однак тріщина в їхніх стосунках виникла через жінок. Принц Вільям назвав дружину принца Гаррі Меган Маркл — "важкою", "грубою" і "різкою". Вони через це навіть побилися, а потім Гаррі розповів про це пресі. 

Надалі ситуація лише погіршувалась і закінчилась тим, що Меган Маркл і принц Гаррі відмовились від королівських обов'язків і переїхали до США.

Нагадаємо, Netflix анонсував вихід два нових шоу про принца Гаррі та його дружину. Також принц Вільям почав повертатись до звичного життя після новини про важку хворобу в Кейт Міддлтон.

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конфлікт
принц Вільям
королівська родина
Велика Британія

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