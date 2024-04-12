Вражда между принцами Гарри и Уильямом — какова бы реакция принцессы Дианы

Король Чарльз и принцесса Диана с детьми. Фото: instagram.com/princesssdianaa

Королевский эксперт Том Квинн рассказал, как принцесса Диана отреагировала бы на конфликт между ее сыновьями. Она, по его мнению, сошла бы с ума.

Об этом пишет Мirror.

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Писатель и королевский эксперт Том Квинн считает, что для Дианы было бы тяжело пережить такую драму. Принц Уильям не общается с принцем Гарри после того, как он открыл семейные тайны в своих мемуарах "Спейр" и сериале "Гарри и Меган".

"Диана, с которой я встречался несколько раз, совершенно сошла бы с ума, увидев, что ее сыновья враждуют так, как они враждуют до сих пор. Раньше они бились, как кошки с собаками, когда были маленькими, но это был обычный мальчишеский дебош", — заявил Том Квинн.

Хотя принцы в детстве и ссорились, впрочем такой токсичной атмосферы не было. Их мать была бы встревожена ситуацией, если бы не погибла в автокатастрофе.

"Диана была бы очень расстроена этим. Но она бы и разозлилась — она бы ударила их головами!", — считает эксперт.

Принцесса Диана трагически скончалась в августе 1997 года после смертельного ДТП в Париже. Уильяму было тогда всего 15, а Гарри — 12 лет. Они тяжело переживаю утрату, ведь очень любили маму.

Еще несколько лет тому назад принцы дружили и собирались практически вместе править страной. Однако трещина в их отношениях возникла из-за женщин. Принц Уильям назвал жену принца Гарри Меган Маркл — "тяжелой", "грубой" и "резкой". Они даже подрались, а затем Гарри рассказал об этом прессе.

В дальнейшем ситуация только усугублялась и закончилась тем, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и переехали в США.

Напомним, Netflix анонсировал выход два новых шоу о принце Гарри и его жене. Также принц Уильям начал возвращаться к привычной жизни после новости о тяжелой болезни в Кейт Миддлтон.