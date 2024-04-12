Принц Гаррі та Меган Маркл готують нові шоу — подробиці

Netflix покаже два нових шоу Принца Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл готують два нові проєкти для Netflix — кулінарне шоу та серіал про професійне поло. Зйомки тільки розпочалися, а тому поки назви та дати релізів не відомі.
Про це повідомляє Deadline.
Герцоги Сассекські готують нові шоу
Компанія Archewell Productions, що належить принцу Гаррі та Меган Маркл повідомила, що два нових серіали перебувають на "ранніх стадіях" виробництва на Netflix.
Проєкт Меган розповідатиме цікаве про приготування їжі, садівництво, розваги та дружбу. Продюсером шоу стане Лія Харітон, відома за шоу "Селена (Гомес) + Шеф".
Другий серіал покаже світ професійного поло. Принц Гаррі відомий як завзятий гравець у цю гру, і його часто фотографують під час міжнародних змагань. Герцог Сассекський привідкриє завісу цього спорту та розповість, що потрібно для того, щоб стати справжнім професіоналом у ньому.
Поки дата релізів та назви шоу невідомі.
Шоу знімають у рамках угоди, укладеної між продюсерським підрозділом компанії пари Archewell і Netflix ще 2020 року, вартість якої становила $100 млн.
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