Принц Гаррі та Меган Маркл готують нові шоу — подробиці

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Принц Гаррі та Меган Маркл готують два нові проєкти для Netflix — кулінарне шоу та серіал про професійне поло. Зйомки тільки розпочалися, а тому поки назви та дати релізів не відомі.

Про це повідомляє Deadline.

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Герцоги Сассекські готують нові шоу

Компанія Archewell Productions, що належить принцу Гаррі та Меган Маркл повідомила, що два нових серіали перебувають на "ранніх стадіях" виробництва на Netflix.

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Проєкт Меган розповідатиме цікаве про приготування їжі, садівництво, розваги та дружбу. Продюсером шоу стане Лія Харітон, відома за шоу "Селена (Гомес) + Шеф".

Другий серіал покаже світ професійного поло. Принц Гаррі відомий як завзятий гравець у цю гру, і його часто фотографують під час міжнародних змагань. Герцог Сассекський привідкриє завісу цього спорту та розповість, що потрібно для того, щоб стати справжнім професіоналом у ньому.

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Поки дата релізів та назви шоу невідомі.

Шоу знімають у рамках угоди, укладеної між продюсерським підрозділом компанії пари Archewell і Netflix ще 2020 року, вартість якої становила $100 млн.

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