Как украинские знаменитости пережили ночь со взрывами
Этой ночью Украина почти не спала из-за ракетных обстрелов. Звезды так же, как все украинцы, были вынуждены бежать в укрытие, прятаться за двумя стенами и надеяться на лучшее.
Знаменитости поделились своими эмоциями в соцсетях.
Звезды советуют беречь себя и донатить на ЗСУ
Певица Настя Каменских выставила в сториз коллаж с последствиями ракетных обстрелов. Она призвала людей, пострадавших в это утро, держаться.
"Еще одно разрушительное утро в Украине: школы, торговые центры, квартиры, здания и дома по всей стране остались в развалинах после массовой утренней атаки", — написала звезда.
Семейная пара военкоров Влада и Константин Либеровы поделились утренними фотографиями Киева. Они зафиксировали черный дым на Подоле и узнали, как сильно пылает склад, куда попали обломки ракет.
"Ты не можешь иметь выходные, когда твой сосед хочет убить тебя", — написали фотографы на фото горящего Киева.
Блогер-юмористка Даша Кубик призывает украинцев донатить, чтобы война закончилась скорее. Ее утро было ужасным, как и у всех нас.
Поддерживает превращение злости и боли в донаты и певица Jerry Heil. Она предлагает собрать деньги на нужды ее брата, который служит в ЗСУ.
Телеведущая Леся Никитюк провела эту ночь за двумя стенами вместе со своей собакой. Они спали на полу.
Известный YouTube-блогер Андрей Бедняков очень злой на россиян. Он каждый обстрел ставит себе один вопрос и не может найти ответ.
"Наполеон, чего же ты ее,…, не сжег?" — написал телеведущий. Бедняков также считает нужным продолжать донатить на ЗСУ.
Певица KOLA во время воздушной тревоги пришла в укрытие. Видно, что звезда устала, расстроена и неутешительна. Она иронически подписала свое фото "Доброе утро!", хотя оно точно не было таким.
Известный ресторатор Владимир Ярославский пытался уберечь своих детей. Они предположительно находились за 2 стенами, однако его дочь очень боялась.
"Тот биологический вид, которому даже нет названия, терроризирует всю нашу страну уже почти 2 года... Дети не привыкают к этому, но должны быть в безопасном месте", — написал ресторатор.
Певица Надя Дорофеева и блогер Даша Квиткова практически одинаково отреагировали на события утра. Они призывали украинцев беречь себя.
"Вот это утро. Держимся! Берегите себя", — написали звезды.
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